Las definiciones políticas que dejó el Precoloquio

La visita del presidente Mauricio Macri y de su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, causó revuelo. Si bien no posaron para la foto esperada, se pronunciaron sobre el presente y el futuro de la formación no convencional.

En el evento también estuvo el principal asesor de Alberto Férnandez, el candidato a presidente por el kirchnerismo. Guillermo Nielsen fijó su postura y mencionó los estímulos impositivos para Vaca Muerta en los que trabaja este sector político.

El gobernador Omar Gutiérrez, a su turno, se expresó sobre parte de lo que más molesta a las empresas: las retenciones a las exportaciones que fijó el gobierno nacional. Al mismo tiempo, ponderó la cifra millonaria en inversiones y sustitución de importaciones gracias a la producción récord de petróleo y gas en la cuenca neuquina, con solo un tercio de la superficie total de la formación shale concesionada.

ep-04-psd-Macri-energ(SCE_ID=330182).jpg

Mauricio Macri: “Esto que hemos conseguido tenemos que profundizarlo y acelerarlo”

“No volver a repetir los errores y horrores del pasado. Eso de que cuando algo empieza, todo el mundo quiere ver qué es lo que se puede llevar. Como aquel que quiere comerse la torta mucho antes de que se termine de cocinar, y muchos que ni siquiera estaban invitados a la fiesta y quieren comerla”, planteó como metas el Presidente.

Asimismo, advirtió que “pasada la incertidumbre política”, el país va a entrar en un “proceso de desarrollo único”, por lo que abogó por lograr “acuerdos entre todos, especialmente en el Congreso”, para “buscar equilibrios y transparentar mecanismos de crecimiento” en pos del desarrollo de Vaca Muerta.

Durante el cierre del Precoloquio, Macri planteó que el ímpetu por el crecimiento de la industria shale lo contagia: “Cada vez que vengo a Vaca Muerta, no me quiero ir”. En este contexto, agregó: “La Argentina va a ir acelerando un proceso que la llevará al lugar donde merece estar, sobre todo para aquellos que están esperando una mano porque todavía no reciben nada y están excluidos”.

“Somos muy buenos y podemos hacer las cosas muy bien. Estamos quedando cuatro países en la industria shale. Hemos resuelto las dificultades que implica el desarrollo no convencional. Esto que hemos logrado hay que acelerarlo. Porque, si no, nos vamos a quedar afuera”, afirmó.

ep04-psd-gutierrez-energ(SCE_ID=330183).jpg

Omar Gutiérrez: “Es sustancial dar de baja las retenciones a las exportaciones”

“En 2019 vamos a generar 10 mil millones de dólares con Vaca Muerta. Ya es decisiva para solucionar los problemas macroeconómicos del país, junto al turismo, la minería y el campo. Más se avanza, más desafiante se pone. Tenemos 98 mil kilómetros cuadrados en la provincia de Neuquén; 30 mil son con Vaca Muerta. A priori son desarrollables unos 20 mil. Hay concesionados 10 mil kilómetros cuadrados. Hay ocho áreas en desarrollo masivo. Tan solo con esto hemos recuperado la senda exportadora. Es necesario explorar nuevos mercados, China, India y Japón...”.

“Vaca Muerta requiere y exige dimensión nacional e internacional. Por eso es sustancial dar de baja las retenciones a las exportaciones, es algo que también vienen demandando las operadoras y que puede garantizar un margen de previsibilidad y de inversiones mucho más auspicioso”, indicó.

Gutiérrez también habló de la posibilidad de un marco normativo para dirigir el desarrollo de Vaca Muerta como una política de Estado: “Se está hablando. Yo estoy convencido de que hoy Vaca Muerta es el ejemplo de un abordaje de una política de Estado. Vamos a pedir el espíritu colaborativo para poder hacerlo, optimizando las curvas de aprendizaje y conocimiento como ocurre en Estados Unidos y Canadá”.

ep04-psd-Nielsen-energ(SCE_ID=330184).jpg

Guillermo Nielsen:“Vaca Muerta como faro del desarrollo”

“Estamos trabajando para poner en pie de igualdad impositiva a Vaca Muerta con formaciones como Permian”, dijo el principal vocero del equipo económico del candidato a presidente Alberto Fernández.

Consideró que una de las “pocas cosas que tenemos como país para desarrollar es Vaca Muerta y otras cinco formaciones no convencionales”.

Recordó, en el mismo panel que compartió con, entre otros, el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, que de todas esas formaciones “la más conocida es Vaca Muerta”.

Durante su exposición, el economista recordó que “Miguel Galuccio fue el primero que trajo la tecnología del fracking al país y fue el primero que trajo una inversión de unos 4000 millones de dólares”, por el acuerdo de YPF y Chevron.

Planteó que ahora el desafío es “cómo hacemos para desarrollarla” en un marco de previsibilidad económica y jurídica.

ep04-psd-Pichetto-energ(SCE_ID=330185).jpg

Miguel Ángel Pichetto: “Vaca Muerta ya no es solo una utopía”

El flamante compañero de fórmula del Presidente habló en Buenos Aires y en Neuquén acerca de la industria petrolera. Dijo que con el actual gobierno comparte “un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, que exporte y que abra los mercados”.

El rionegrino también dijo que ese capitalismo permitirá que se reactive “definitivamente” y “ponga en marcha esa utopía, que ya no lo es, que es Vaca Muerta”.

En su primera conferencia de prensa como candidato a la vicepresidencia, Pichetto destacó que en ese yacimiento “la Argentina puede encontrar respuestas para un futuro promisorio”.

“Hay una iniciativa de los sindicatos del gas del Petróleo, de Neuquén y Río Negro, que plantea Vaca Muerta como política de Estado. El abordaje también requiere temáticas de la protección y el cuidado de esta área, con combinación de las fuerzas federales y de las provincias, y la participación para aventar riesgos como Gendarmería, hay que aventar riesgos cotidianos que impactan sobre la producción y los servicios”.