Las escuelas de Nueva York prohíben los disfraces del Juego del Calamar

La serie está clasificado por Netflix para público adulto por su uso del lenguaje, la violencia, el sexo, la desnudez, el suicidio y el tabaquismo. Netflix dice que la serie "puede no ser adecuada para menores de 17 años".

El superintendente del Distrito Escolar de Fayetteville-Manlius, Dr. Craig Tice, que incluye las escuelas primarias Enders Road, Mott Road y Fayetteville, dijo en un comunicado publicado por el portal CBS News que los directores de las escuelas "querían asegurarse de que nuestras familias fueran conscientes de que sería inapropiado para cualquier estudiante llevar a la escuela un disfraz de Halloween de este espectáculo debido a los posibles mensajes violentos alineados con el disfraz."

Los padres fueron informados de la decisión en un correo electrónico, dijo un vocero de la escuela.

Según las directrices del Distrito Escolar de Fayetteville-Manlius, los disfraces de Halloween con artículos "que puedan interpretarse como armas", como espadas o pistolas de juguete, y los disfraces "demasiado sangrientos o aterradores" no están permitidos en los eventos escolares, dijo Tice en el comunicado.

Tice comentó que algunos estudiantes representaban los juegos de la serie en el recreo, y que los directores había solicitado a las familias que hablen con sus hijos y "refuercen el mensaje de la escuela de que los juegos asociados con el comportamiento violento no son apropiados para el recreo."

Algunos padres se mostraron sorprendidos por la medida y dijeron que las normas sobre los disfraces por parte de la escuela es "exagerada". "Es un disfraz", dijo un padre del Bronx. "Simplemente no dejes que tus hijos vean la serie".

Otras escuelas también tomaron la misma medida y emitieron advertencias sobre el tipo de contenido que muestra la serie y cómo puede afectar a los niños. A principios de este mes, en Reino Unido, la Escuela Primaria Integrada Central del Reino Unido advirtió a los padres que "por favor, sean conscientes de lo que sus hijos están accediendo."

"En este programa hay asesinatos en masa, torturas y escenas de carácter sexual", escribió el colegio en un posteo en Facebook. "Está clasificado como hiperviolento y definitivamente no es apropiado para que lo vean niños de primaria".

Las escuelas del distrito de Bay, en Panamá City (Florida), emitieron un comunicado similar.

"Algunos niños están tratando de replicar las escenas del programa en la escuela, pero lo que parece inofensivo (¿quién no jugó a Luz Roja/Luz Verde cuando era niño?) no es realmente inofensivo porque el juego en el programa de televisión incluye la "eliminación" y estamos viendo a los niños tratando de lastimarse realmente en nombre de este 'juego'", dijo el distrito escolar. "No queremos que nadie salga herido y no queremos tomar medidas disciplinarias para estudiantes que no entienden realmente lo que están representando".

En el resto del mundo también otros colegios tomaron similares medidas, un colegio de Irlanda y otro de España también han prohibido los disfraces de "El juego del calamar.

La popularidad del programa y el festejo de esta fiesta en particular provocó en todo el mundo una escasez de este tipo de artículos y conseguir un disfraz de "El juego del calamar" a tiempo para Halloween puede ser un dolor de cabeza para muchos padres. Dado que muchos de los puntos de venta del artículo se envían desde Asia, los disfraces pueden no llegar a tiempo a menos que los clientes paguen un extra por el envío exprés.