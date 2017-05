Las opciones que maneja el Rojo por si Coco no acepta

NEUQUÉN

Lo dijo el presidente Gastón Sobisch en la nota con LM Neuquén de ayer: “Me encantaría que siga Landeiro”. Pero en esa misma edición del diario, el entrenador que dejó al club en el Federal A avisó: “No le cierro ni le abro la puerta al Rojo porque realmente no me lo he puesto a pensar aún”.