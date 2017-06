Latorre quedó offside

En la conversación virtual (publicada en el portal eltoporizzo.com) se muestra un interés desenfrenado de Latorre por ver a Natacha y hasta arregla horarios para chatear a escondidas de su esposa. Además, le exige fotos, citas en albergues transitorios y hasta juguetes sexuales para complacer sus deseos y fantasías. En el video, registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la mediática, se puede ver aparentemente al esposo de Yanina y a Jaitt recorriendo el lugar, pero, para fortuna del relator, la cinta se termina antes de que empiece la acción.

“Estoy sin dormir por lo que filtró alguien que manoteó mi tablet el día que no dormí y la dejé un segundo en la mesa de un bar. NO PIENSO DAR DECLARACIONES”, anunciaba la morocha vía Twitter y, haciéndose cargo de la situación, agregó: “No hay culpa, hay sexo. Culpa de ambos. Porque él es casado. Yo no debí hacer nada. Fin. Me voy. Ya saldrá otro lío y tapará este”.

En tanto, Latorre decidió dejar todo en manos de sus abogados, Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallegos, pero manifestó: “No tengo nada que ver, no entiendo lo que ha sucedido... Con Yanina está todo normal, no pasa nada. Duele porque hay hijos de por medio”.

Como si no bastaran condimentos para este escándalo, desde el circulo íntimo del ex futbolista aseguraron que antes de que tanto los chats como el video se hicieran públicos, Latorre recibió un llamado extorsivo.

¿Hubo extorsión?: Antes de que se filtrara el material, al relator lo habrían llamado para extorsionarlo.

La ropa lo compromete

Dado que en el video no se logra distinguir con claridad a Diego Latorre, Mauricio D’Alessandro tomó la posta y aseguró que no se trata de él ya que se ve a una persona mucho más baja. Sin embargo, las prendas que utilizaba el protagonista lo comprometen.

Según el hermano de Natacha, Ulises Jaitt, la cita que quedó registrada en las cámaras tuvo lugar el 13 de marzo pasado y en las imágenes el hombre en cuestión luce zapatillas verdes y gorra azul. En coincidencia, ese día Diego Latorre publicó imágenes entrenando y luciendo prendas muy parecidas.

Yanina, abatida por la situación: “Si yo hubiera sido la infiel, doy la cara”

Yanina Latorre, la ácida panelista de Los ángeles de la mañana, mostró un perfil muy poco conocido. Lejos de tomarse todo con humor y despejar las dudas sobre la supuesta infidelidad de su marido, la mediática terminó quebrándose sobre el final del ciclo de Ángel de Brito. “Tengo una personalidad complicada y siempre suelo hablar. Hablo cuando digo o hago algo y me hago cargo. Pero como esta vez no hice ni dije nada, que hablen los protagonistas... Si yo hubiera sido la infiel o la que inventó, doy la cara”, lanzó. Ya con la voz entrecortada, agregó: “Entiendo que es algún tipo de daño hacia mí... Seguramente alguien me está cobrando algo”.

Aunque intentó mostrarse firme, cuando el conductor señaló lo “buena compañera y madre” que es, Yanina se quebró en un llanto desconsolado.

Por la tarde, y volviendo a mostrarse entera, posteó una foto del ensayo junto a su equipo del “Bailando”.

“Yo lo vi entrar a mi casa”

Ulises Jaitt, hermano de Natacha y conductor del ciclo radial El show del espectáculo, salió a defender a su hermana y arremetió duro contra el ex futbolista en el portal Diarioshow. “No me gusta que Diego Latorre no se haga cargo. Yo lo vi entrar a casa. Sabía que estaban juntos, pero tengo códigos y no lo iba a contar. Insisto, lo vi entrar a casa. Él se expuso y entró a mi casa. No le importo si alguien de afuera podía sacarle fotos”, manifestó, muy enojado con las declaraciones del protagonista del escándalo en las que se desentiende de la situación.

Para empantanar aún más al esposo de Yanina, el relacionista público contó que no fue un solo un encuentro el que tuvieron Natacha y el relator, sino que él recuerda que fueron muchos más: “Vino varias veces. Una vez vino temprano, tocó la puerta y como mi hermana estaba dormida y no la atendía, se fue. Vi con mis propios ojos que era Latorre que se subió a su auto y se fue”, sentenció.