Al testimonio de Natacha Jaitt, que sacudió la vida del ex Boca y su pareja, Yanina Latorre, ahora apareció Soledad Stacul, la ex empleada doméstica de la familia.

La mujer de 35 años fue desplazada de su trabajo en el hogar de los Latorre, luego de que Yanina se enterara de la presunta infidelidad de su esposo con la mucama.

"Yo trabajé varios meses con la familia Latorre. Él comenzó un juego de seducción en el cual me confundía día a día. La verdad que no lo esperaba. Nunca me había pasado ningún tipo de situación así en mis anteriores trabajos", contó la mujer en un programa televisivo de la señal Magazine.

Soledad sostuvo que las "situaciones" se generaban cuando Yanina "estaba presente en la casa". Y agregó que a él "parecía que le gustaba ese juego perverso, porque estaban los hijos y su esposa ahí".

Sobre el final de su mensaje reconoció que ella después le siguió el juego, y que ese fue el final de sus días en lo de los Latorre.