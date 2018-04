Le desvalijaron la casa y le arruinaron el viaje a Temuco

“El viernes de madrugada salimos, después de muchas horas por el tránsito y la Aduana, llegamos tipo 21 a Temuco”, contó Mariela en diálogo con LU5 y agregó: “Al otro día, mi mamá me avisó que me habían entrado esa noche a la casa a robar”.

Los delincuentes se alzaron con una suma de dinero en efectivo, una notebook de Conectar Igualdad que utiliza para trabajar y una moto, que estaba en el patio.

La vecina sospecha que estudiaron sus movimientos, ya que comparte el terreno con su madre y justo ese fin de semana sus hermanos también habían viajado, por lo que no pudo quedarse nadie a cuidar su casa. “Ella durmió en su casa, no escuchó nada. Lo bueno de todo esto es que no le pasó nada”, resaltó.

No estuvo ni un día, que ese sábado tuvo que regresar. “Llegamos el domingo a la madrugada y a la mañana hice la denuncia en la Comisaría 18 por el robo”.