Le dolía mucho la panza y era por un feto petrificado

La señora padeció dolores abdominales durante quince años que ningún antiespasmódico o antiácidos pudo curar. Durante los últimos tres años los dolores comenzaron a ser más intensos, así también como los vómitos, y finalmente decidió tratarse con especialistas, algo que no había hecho desde un principio. Y después de realizarse varios estudios en el hospital Junanjar Surgical Nursing Home descubrieron algo que sorprendió a los médicos y, por supuesto, a la mujer. La causa de su afección era una obstrucción intestinal que estaba afectando su sistema digestivo.

Al principio, el cirujano laparoscópico Nilesh Juanankar, encargado de asistir a la mujer de 55 años, pensó que se trataba de un cálculo, ya que su estudio mostraba una obstrucción a nivel intestinal provocada por una estructura similar al de una piedra. Sin embargo, después de una operación que duró dos horas con el objetivo de extraer la supuesta piedra, los profesionales encontraron un feto de aproximadamente cuatro meses. Lo que más les llamó la atención es que la mujer había dejado de menstruar hacía cinco años y no estaba en edad de concebir.

“Fue una sorpresa para todos los presentes en el quirófano. Después de abrir el abdomen noté un ‘bebé de piedra’ completamente desarrollado. Sin embargo, su útero, ovarios y trompas de Falopio estaban totalmente conservadas”, señaló el Doctor Nilesh.

Según explicaron los especialistas, esta extraña afección, llamada lithopedion, ocurre como consecuencia de un embarazo ectópico, es decir, cuando el embrión se aloja y desarrolla fuera del útero de la madre. Esto lleva a que el embarazo no prospere y que el feto muera. Luego, el organismo momifica el feto por medio de una calcificación llevando sales del organismo al tejido muerto y así evitar que surja una infección. Eso es lo que evitó que la paciente sufriera algún tipo de infección que le hubiera complicado mucho la salud, más allá de los dolores abdominales que la obligaron a ir a ver especialistas después de 15 años de malestar.

La mujer, cuya identidad no fue revelada, tuvo que interrumpir un embarazo porque su familia no le permitía tener otro hijo. En ese entonces, luego de haberse realizado la intervención, las personas que la asistieron en ese tratamiento seguramente ilegal le confirmaron que el bebé había sido abortado con éxito, cuando en realidad no había sido así.

“Como no se realizó ninguna ecografía, ni ella ni esas personas que la atendieron pensaron que el bebé todavía se encontraba allí”, concluyó Nilesh. Después de esa intervención, la mujer pudo continuar con su vida de manera normal. Sólo estuvo unos días internada recuperándose de la intervención quirúrgica.

Aborto: La mujer de la India se había practicado un aborto por imposición de su familia.

Una anciana lo tuvo por 40 años

En diciembre de 2013, una mujer de 84 años descubrió, gracias un chequeo médico en un hospital de Bogotá, que había tenido en su vientre durante cuatro décadas un feto petrificado, que no había sido descubierto en exámenes anteriores. A diferencia de la mujer de la India, en ningún momento dio muestras de dolor o cualquier otro tipo de síntoma. Tampoco fue consciente de la situación que vivía, debido a que padecía demencia senil.