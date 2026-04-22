Cooperativa 127 hectáreas: lapidaria carta pública y la presión sobre la fiscal de la causa

Los damnificados piden al Ministerio Público Fiscal por la falta de avances y exigen decisiones urgentes. Sospechas, internas y cientos de familias en vilo.

La paciencia se terminó. O, al menos, eso es lo que deja entrever la carta abierta que los damnificados de la Cooperativa 127 Hectáreas hicieron llegar al Ministerio Público Fiscal de Neuquén . No es un texto frío sino un pedido concreto y hasta desesperado, cargado de frustración y de una importante advertencia en el plano político.

El destinatario formal es el organismo judicial pero también la fiscal del caso, Rocío Rivero , de quien depende si la causa se mueve o hay inminentes imputaciones. A más de un año de las denuncias, y en plena investigación el mensaje es muy concreto ya que piden avanzar ya sobre la imputación del presidente Jorge Salas , por administración fraudulenta , más allá de la decisión de Personería Jurídica de no intervenir la cooperativa.

El reclamo se desarrolló en un encuentro en Ciudad Judicial con presencia política incluida como la de la diputada por Unión por la Patria Lorena Parrilli y el dirigente radical (Juntos por el Cambio), César Gass que acompañaron a los damnificados.

Cooperativa 127 Hectáreas damnificados (1) La protesta en Ciudad Judicial de los damnificados de la Cooperativa 127 Hectáreas.

La carta pone el foco en el tiempo en el que se está desarrollando la "causa compleja" que implica más meses de investigación. Hablan de más de un año de denuncias sin avances “visibles” en la imputación de cargos.

Cooperativa 127 Hectáreas: sensación de desprotección

Pero lo que hay de fondo en la carta es la sensación de desprotección. Familias que invirtieron ahorros, que compraron una promesa —lotes, viviendas, futuro— y que hoy solo tienen incertidumbre.

En ese marco, enumeran los desarrollos bajo sospecha: Sirena Unificada, Meseta, Futuros Desarrollos. Y amplían el alcance al mencionar convenios con gremios como ATEN y SEJUN, lo que multiplica el universo de afectados y eleva el impacto político del caso.

La carta que explica el fondo del conflicto: “No se trata únicamente de una cuestión administrativa o procesal”. Es, en definitiva, un reclamo social que exige respuestas judiciales.

“Quienes suscribimos la presente nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación y expectativa respecto del avance de las denuncias presentadas hace más de un año vinculadas a las distintas operatorias llevadas adelante por la Cooperativa de Vivienda 127 Hectáreas Limitada, hechos que han afectado de manera directa a cientos de familias neuquinas”, dijeron.

Cooperativa 127 hectareas - Jorge Salas (2) Muchos socios de la Cooperativa 127 Hectáreas respaldan la gestión de Jorge Salas. Claudio Espinoza

Pero el punto crítico es el tiempo de la causa penal que fracasó en el sistema de mediación. “A la fecha, el tiempo transcurrido sin avances visibles en el proceso de imputación de cargos por parte de la fiscal interviniente genera incertidumbre, desgaste y una creciente sensación de desprotección”, explicaron.

Los damnificados dejan en claro que no se trata de una causa más. “No se trata únicamente de una cuestión administrativa o procesal: hablamos de personas que depositaron sus ahorros, su confianza y, sobre todo, su esperanza en acceder a una vivienda digna o a un lote con servicios”.

"El pueblo necesita respuestas"

“El pueblo de Neuquén necesita respuestas. Necesita claridad. Pero por sobre todo, necesita señales concretas de que el Poder Judicial actúa con firmeza, responsabilidad y celeridad frente a hechos de esta magnitud”, indicaron.

En paralelo, apuntan contra la nueva conducción de la cooperativa y advierten sobre el clima que se generó. “La falta de definiciones judiciales no hace más que alimentar especulaciones y versiones contradictorias impulsadas por la nueva comisión de la cooperativa, que ha minimizado las denuncias y emitido comentarios desafortunados, sin evidenciar una verdadera voluntad de buscar soluciones”, sostuvieron.

Y acotaron: “Es por ello que solicitamos de manera respetuosa pero enfática que se arbitren los medios necesarios para avanzar con la imputación de cargos en el menor tiempo posible, garantizando así el derecho de los damnificados a conocer la verdad y acceder a justicia”

“Confiamos en que el Ministerio Público Fiscal sabrá estar a la altura de las circunstancias y dará una respuesta acorde a la gravedad de los hechos denunciados”, concluyeron.