Cooperativa 127 Hectáreas: qué pasa con las 44 viviendas de los docentes de ATEN

Un grupo tuvo una audiencia con una fiscal para conocer su versión de la denuncia por estafa. Testimonios que complicarían a Jorge Salas.

Docentes que esperan las casas de la Cooperativa 127 Hectáreas en Ciudad Judicial.

La causa por la presunta administración fraudulenta en la Cooperativa 127 Hectáreas tiene a los docentes de ATEN esperando definiciones sobre las casas que no fueron entregadas. Ya no hay más mediación en el Ministerio Público Fiscal, y todo apunta a la formulación de cargos contra Jorge Salas.

Un grupo de 44 docentes nucleados en ATEN, representados por la secretaria general Cintia Galetto, se presentó el miércoles en Ciudad Judicial para participar de una audiencia informal convocada por la fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero .

El objetivo fue que las víctimas expongan en primera persona su versión de los hechos en el marco de la investigación que apunta contra el presidente de la cooperativa, Jorge Salas , y parte de su comisión directiva.

Cintia Galetto ATEN Cintia Galetto, secretaria adjunta de ATEN provincial acompañó a los damnificados docentes a la audiencia convocada por la fiscal Rocío Rivero.

Vale recordar que si bien la Legislatura de Neuquén aprobó una proyecto (de manera dividida) donde solicita la intervención de la cooperativa, no hay irregularidades administrativas en Personería Jurídica. Todo apunta a que el gobierno provincial "tome una decisión política", por encima del tema reglamentario.

ATEN y el reclamo de las viviendas

"Durante la mañana de hoy (por el míércoles) ATEN se hizo presente en la puerta de la Fiscalía para acompañar a lxs compañerxs de aten damnificadxs por la Cooperativa 127 Hectáreas. Como sindicato exigimos respuestas urgentes para quienes han visto frustrados sus proyectos de vida para los cuales han invertido recursos y tiempo durante todos estos años. Por el acceso de cada compañero a su justo y anhelado hogar", expresó Cintia Galetto, secretaria adjunta de ATEN provincial.

Uno de los datos más relevantes es que el Ministerio Público Fiscal ya dio por caída la instancia de mediación. No hubo acuerdo entre las partes, por lo que se descartó cualquier salida alternativa.

ATEN 127 Hectareas-3 Docentes en las afueras de Ciudad Judicial, los perjudicados de la Cooperativa 127 Hectáreas.

Esto implica que la causa continúa en el fuero penal y se acerca a una instancia donde podría haber una imputación formal.

Según trascendió, la fiscal Rivero está llevando adelante una serie de audiencias informales —esta semana y la próxima— para escuchar a representantes de distintos grupos de damnificados.

No se trata solo del grupo de ATEN: sino también de otras organizaciones y particulares que también denuncian haber sido perjudicados por la operatoria de la cooperativa. En este caso las declaraciones recogidas serán determinantes para avanzar en la acusación.

Cooperativa 127 Hectáreas: ¿Se preparan los cargos?

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a LMN Neuquén que tanto los abogados querellantes como los equipos técnicos de la Fiscalía ya están en condiciones de formular cargos.

El paso que sigue es la solicitud de una audiencia de formulación de cargos, donde se imputaría formalmente a Salas y al resto de la conducción de la cooperativa.

Detrás del expediente hay un conflicto de impacto socia donde: decenas de docentes que invirtieron en terrenos y hoy denuncian haber sido perjudicados en una operatoria que prometía acceso a la tierra.

La mediación está caída y la Fiscalía lista para avanzar, en un el caso que entra en una etapa que podría derivar en imputaciones penales y eventuales responsabilidades judiciales.

Una propuesta millonaria que fracasó

En el marco de la mediación, se barajaron varias propuestas para saldar el conflicto, que tomó un rumbo más penal que civil. En su momento se habló de "reparar los daños".

Había una cifra estimada en 4.000 millones de pesos, destinada a compensar a los damnificados y permitir la continuidad de las obras proyectadas en el predio, según son los cálculos de los damnificados, que hacen por cada uno de los lotes a los que le faltan los servicios.

fiscal rocio rivero.jpg La fiscal Rocío Rivero convocó a una audiencia informal para escuchar los damnificados de la Cooperativa 127 Hectáreas.

El cálculo surgía de los valores actuales que demanda la urbanización de los loteos provinciales -con obras de agua, luz, gas, electricidad y cordón cuneta- que rondan entre 7 y 8 millones de pesos por lote. Sobre esa base, la cooperativa estimaba la generación de alrededor de 620 lotes, de los cuales 340 corresponden a los vecinos que llevaron la causa civil y otros 200 serían aportados por la cooperativa o el propio Jorge Salas.

Pero todo eso fracasó y sigue la causa penal.