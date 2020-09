Le propuso matrimonio con los mariachis, afuera de una comisaría

Allí, sobre la calle Roca 550, estaba su novio, quien a la vista de conocidos y extraños le proponía matrimonio."Aunque todos digan que es imposible, no puedo imaginar la vida con alguien más que no seas tú a mi lado ¿Te quieres casar conmigo?", escribió en papeles que le fue mostrando. "Y yo, al verlo, me quedé helada", recordó Dalma.

Como un romántico de tiempos pasados, Oscar, de 34 años, le pidió la mano de rodillas, mientras le exhibía un anillo. Ella, que sostenía entre sus manos el ramo de 12 rosas rojas que le había regalado, le dijo que sí y se dieron un beso y un abrazo. Un montón de gente miraba asombro lo que estaba ocurrieron afuera de la comisaría. Luego, acompañó la propuesta de matrimonio con aplausos.

"Yo no sabía nada, fue una sorpresa para mí. Ahora entiendo por qué no dormía de noche, el porqué de muchas cosas", expresó Dalma, en diálogo con LMCipolletti.

Esa tarde, una compañera que fue cómplice le pidió que le lleve unos papeles hasta Cinco Saltos. Al bajar las escaleras y salir del edificio donde se encontraba trabajando, un grupo de mariachis neuquinos irrumpió en canto, con la clásica música de cuerdas, trompetas y otros instrumentos, de la tradicional cultura mexicana.

"Yo me pregunté: 'esto para quién será'. Y era para mí. Jamás me lo imaginé, fue una hermosa sorpresa que miro y vuelvo a mirar y a recordar. Gracias mi amor", expresó Dalma.

"Muchos ya sabían y fueron cómplices. Hasta mi jefe sabía para que salga todo redondo y no me diera cuenta de nada", agregó la joven operadora de la Policía.

Hasta los efectivos que hacen control en la Caminera sabían que los mariachis iban a estar pasando para la sorpresa que Oscar le había preparado. Ya tenían previsto casarse el 4 de septiembre pasado, a través de un Registro Civil, pero por la pandemia de coronavirus les cancelaron la fecha y la posibilidad de casarse quedó en suspenso.

No volvieron a hablar del tema hasta que Oscar le propuso matrimonio con las melodías de tres clásicos: Primero si nos dejan; Esclavo y amo y Fue una elección. Los tres temas que cantaron los mariachis neuquinos afuera de la Comisaría Cuarta, donde se desempeña como cabo.

Justo, en ese momento, familiares y efectivos retirados de la Policía reclamaban mejoras salariale. Pero las pancartas y consignas policiales quedaron en pausa al sonar los mariachis. Por unos instantes, toda la gente que estaba presente, afuera de la Comisaría Cuarta, cambió el humor y se dejó llevar por esta pareja de enamorados.

"Oscar siempre fue de hacerme regalos y está en los detalles", dijo la joven operadora del 911. Hasta las rosas que le obsequió la tarde del viernes simbolizaron el deseo de convertirse en compañeros para siempre. Su pareja hubiese querido que fuesen blancas, pero consiguió rojas.

Ahora, se encuentran a la espera de que el personal del Registro Civil de Cipolletti les confirme una nueva fecha para ser un matrimonio ante la ley. Donde residen, en Cinco Saltos, no están cansando.

Mientras tanto, disfrutan el momento. Los hijos de Dalma, de 10 y 5 años, están "re contentos" de ver feliz a su mamá. Ellos fueron testigos de una tarde que no olvidarán, más allá de los barbijos y la distancia social.

