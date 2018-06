Es que la joven contó que había tenido una pelea pública con la mamá del astro, en Rosario, algo que no le cayó para nada bien a Celia. “Me la crucé en un supermercado de Rosario con mi mamá y mi tía. Me estaba siguiendo con un teléfono filmándome”, lanzó Lemos, y siguió su relató: “Me re increpó y me dijo de todo. Yo le dije que jamás había dicho que había estado con su hijo. Medio que me amenazó así que hice una denuncia porque mi familia vive allá en Rosario y tengo que cuidarlos”.

Terminado su relato, Cuccittini tomó la posta desde Rusia y se despachó contra la joven. “Es todo mentira lo que cuenta”, le escribió la mamá del 10 de la Selección a Ángel de Brito a través de Whatsapp y contó su versión de lo sucedido: “Ese día su madre se acercó y me dijo: ‘Hola, ¿cómo estás? Tenemos hijos famosos’. Yo ni sabía quién era hasta que vino Macarena y ahí me di cuenta. Le dije: ‘¿Sos vos la que se hizo famosa por decir que era novia de mi hijo, cuando en realidad me rogaste tres días para poder sacarte una foto con él? Y mirá lo que empezás a inventar’. Ahí la madre me empezó a gritar, me reí y me fui. A los días me llegó una citación a la que jamás fui, y tengo muchos testigos de ese día”.

El descargo: Celia aseguró que Macarena le rogó para que su hijo se sacara una foto con ella.

¿Mito o realidad?: En 2006, Lemos saltó a los medios nacionales por ser la “amante” del crack.