De Villa Pehuenia-Moquehue al estreno mundial: cómo se hizo la película que une a dos neuquinos

Fue filmada completamente en el destino cordillerano y brilla en el Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro. En 2027 se podrá ver en nuestra provincia.

Un paisaje subyugante, el silencio que imponen los bosques nevados, un lago capaz de volverse un espejo y un invierno que finja ser perpetuo. Todo eso llevó al director neuquino Miguel Zeballos a Villa Pehuenia-Moquehue para grabar su séptima película. Tenía entre manos una historia sencilla pero poderosa: un hombre que desaparece de pronto, dejando a su pareja y a un niño sin respuestas. Y las preguntas: ¿Cómo se dimensiona la ausencia? ¿Qué peso exacto tiene en las vidas el dolor de la pérdida?

Moquehue y su invierno eran el lugar indicado. En julio de 2021, hacia finales de la pandemia, comenzó el rodaje de la película. Un mundo abandonado fue filmada completamente en la aldea de montaña, con un elenco de lujo integrado por Inés Efron , el uruguayo Alfonso Tort y el protagónico de Borja Recalde , un niño de Villa Pehuenia que entonces tenía solo 9 años y era la primera vez que actuaba.

Luego de varios años de posproducción, atravesando las dificultades que supone este momento tan crítico del cine argentino, Miguel Zeballos terminó la película producida por Ojo Blindado y Lamayor Cine y el sábado pasado se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro ; la primera de las muchas proyecciones que seguramente tendrá esta pieza bellísima que unió a dos neuquinos de diferentes generaciones.

Rodar en Pehuenia-Moquehue fue alucinante, de verdad. No lo digo porque sea neuquino, lo digo sinceramente, y cada vez que hablo con alguien, le cuento la increíble experiencia. Nunca había considerado la posibilidad de filmar en Pehuenia. Cuando volví a Buenos Aires dije: listo, ya está. Había algo en mi vida que había concluido. Como el punto final para esas cosas para las que uno trabaja tanto, tanto. Aún faltaba editar la película, pero la sensación de felicidad era muy fuerte. Aun con todas las dificultades que conlleva hacer una película y mover veinticinco personas, trasladarlas 1500 kilómetros. No solo fue el nivel de conexión que había con el equipo y con los actores, yo filmé lo que quería filmar.

Moquehue de película

Era la primera vez que una producción de esas características se realizaba en el pueblo, aunque hubo otras de gran calidad. Esto implicaba un rodaje sostenido por tres semanas para un equipo de treinta personas. El entonces intendente, Sandro Badilla, entendió que hacer una película no solo implicaba una inyección en un momento crítico para la economía, pese a los esfuerzos sostenidos, sino también una oportunidad para posicionar a Moquehue como un posible destino cinematográfico y puso a todo su equipo a disposición de la producción.

Fue un laburo enorme, articulado y también una oportunidad compartida. El proyecto de la película estaba acompañado por una producción muy profesional. Pero se requirió hacer muchos movimientos externos y coyunturales para garantizar las condiciones que permitieran el rodaje, desde lo máximo, como abrir caminos o sostener un equipo enorme de trabajo en medio de una pandemia, a detalles mínimos, como conseguir cada permiso y habilitación para filmar en los paisajes más soñados.

Cada quien hizo su parte. Por ejemplo, el complejo de cabañas Aymara de Moquehue fue acondicionado para poder recibir a toda la producción y el equipo técnico frente al lago en medio de un invierno crudísimo; se prepararon espacios públicos y privados para convertirlos en locaciones, como el Jardín Maternal municipal, que se transformó en la sala de un hospital; la chef María Emilia Rovetto y su equipo de Mandra armaron un resto móvil para alimentar las jornadas de rodaje; se involucró a instituciones como la Policía de Neuquén, Gendarmería Nacional, Prefectura, Manejo del Fuego y Bosques para grabar desde un accidente en la ruta, hasta un incendio de utilería.

Pero una de las experiencias más increíbles fue la del casting en el pueblo, que estuvo asistido por la profesora de teatro Laura Mondino y desde donde salieron actores y actrices del pueblo impensados, que se sumaron de manera profesional al rodaje, como Mariana Jauregui, Antonella Pinto o Iván Lavella.

Pero lo más increíble e impensado fue el protagonismo que tomó el entonces pequeño Borja, que acaba de aparecer en las pantallas de los cines cariocas.

Made in Pehuenia

La que llegó con la propuesta fue su mamá, Yanina Bianchi, comerciante de Villa Pehuenia, dueña de Nous, que produce delicatesen con harina de piñón. El casting buscaba a un niño de entre 8 y 12 años. Extrovertido, inquieto, amiguero y muy divertido, Borja Recalde, de solo 8 años, tenía pasta para actor. Pero lo que no imaginaron es que el papel iba a ser parte de una trama triste, por momentos devastadora.

La primera sorpresa fue que quedó seleccionado y la segunda, verlo actuar de esa forma tan comprometida con la seriedad y melancolía que se le pedía a su personaje.

Todos los días, mamá, papá y a veces el pequeño Viggo acompañaban a Borja al set de filmación. Salían de su casa a las 6 de la mañana para estar en Moquehue al salir el sol. Los caminos en esa época suelen presentar muchas dificultades para transitar.

La mayor parte de la película fue filmada al aire libre: a orillas del lago, en el bosque nevado.

Me acuerdo que hacía muchísimo frío y teníamos que estar al aire libre. Y entonces eso fue bastante duro. Pero después, dentro de todo, no fue muy difícil. O sea, el equipo de producción y todos me contuvieron mucho. Estuvo bastante bueno dice Borja.

En efecto, era el único niño del set y lo trataron como un príncipe. Así lo recuerda su familia, pero también Miguel.

Borja fue lo más. Todo el mundo de Borja: su mamá, su papá, su familia. Estuvieron todo el tiempo muy ayudando y colaborando, no solo con la presencia del niño actor, sino con todo. Fueron de mucha ayuda y también para que todo fuera natural. Para mí es difícil el mundo de niños en sí, me cuesta bastante. Pero estaba muy bien rodeado, tenía dos asistentes de dirección y todo el mundo estaba atento a él. De hecho solía hacer un chiste: “Para lo único que existe el director es para decir acción y corte” explica Zeballos.

En esa época la escuela funcionaba por burbujas y Borja no tuvo la oportunidad de contarle a sus compañeros cómo era la experiencia, pero al volver lo esperaban sus dos mejores amigos, que algunas veces lo acompañaban al set de filmación. Mientras Borja metía las patitas en agua caliente para que se le pasara el frío, sus amigos escuchaban todas las cosas que Borja les contaba del día.

Las primeras semanas todo era novedoso, pero no fue fácil para ese niño, que ahora tiene 14, sostener la exigencia que implica tres semanas de rodaje.

Un mundo abandonado

Todas las personas involucradas sabían que hacer la película iba a implicar un tiempo. Tardó un poco más de lo previsto, pero ahora los años se convirtieron en una cuenta regresiva y toda la comunidad de Villa Pehuenia-Moquehue, sobre todo las personas que participaron activamente del rodaje, espera con ansiedad y mucha alegría el estreno.

No es solo lo que cada uno hizo, es ver su pueblo, sus paisajes, sus vecinos, una historia dolorosa, pero de profunda humanidad, narrada en casa.

Tras su paso por Río de Janeiro, Un mundo abandonado buscará posicionarse en otros festivales. Es un camino que muchas veces requiere hacer el cine. Pero lo que todos esperan es que pueda estrenarse en el kilómetro cero donde fue realizada.

Todo este movimiento está haciendo que nos den muchas ganas de verla. Tenemos esa ansiedad de saber cómo quedó. Dónde será que se estrene, ahí estaremos. Para nosotros, al margen de nuestra parte familiar, porque está Borja, y es un actor principal, es muy importante, porque sabemos con lo poquito que pudimos ver que la fotografía de la película se ve increíble en Moquehue. Queremos que salga y se proyecte en todos lados, porque se ve la belleza de nuestro lugar, de la Patagonia, de nuestra aldea de montaña. Eso nos llena de orgullo y es un gran envión para nuestro destino.

Falta menos, apenas unos meses para compartir la alegría de mirar el resultado para el que tantas personas trabajaron.

Sobre Un mundo abandonado, solo decir que es una película arrasadora, de profunda delicadeza, casi una elegía, para conectar con el dolor de la pérdida, el desasosiego de la vida cuando se desprende una parte de nuestro cotidiano, en la mirada de un director que sabe tratar con mucho amor los paisajes patagónicos que también le pertenecen.

Ficha técnica:

Un mundo abandonado / Escrita y dirigida por Miguel Zeballos.

Elenco: Inés Efron, Alfonso Tort y Borja Recalde Producción: Ojo Blindado Cine (Argentina) Productora ejecutiva: Sandra Gugliotta Productora Asociada: La Mayor Cine (Uruguay) Duración: 75 minutos Música: Luciano Superville/ El asesino del romance Dirección de fotografía: Armin Marchesini Dirección de arte: Laura Echegoyen Vestuario: Yuruani Rodríguez Dirección de sonido: Federico Moreira Edición: Juan Loustaunau, Fernando Epstein, Miguel Zeballos Año: 2026