Le robaron la camioneta con $600 mil de un hípermercado

“Entré al Hiper Tehuelche, no estuve ni cuatro minutos porque di vueltas a una góndola, después a otra, no conseguí lo que quería y salí. Y ahí vi la camioneta que iba pasando delante mío, así que salí corriendo atrás de ella a los gritos”, relató en conversación con LM Neuquén.

En la desesperación del momento al ver que no lograba alcanzarla, el hombre paró otra camioneta que pasaba por la calle y casi lo atropella en su frenesí, se subió y le pidió al conductor que siguiera la suya.

“El hombre, muy asustado, me alcanzó un par de cuadras hasta que la perdí de vista. Seguro pensó que iba a robarle”, admitió, más tranquilo aunque no con menos bronca.

Asimismo, indicó que el guardia de seguridad del local lo vio salir tras la Chevrolet, pero no reaccionó a tiempo para avisar a la Policía e iniciar un operativo cerrojo. Más allá de eso, indicó que nadie se percató del ilícito en curso.

En este sentido, indicó: “Fue una situación rarísima. La gente del hiper también debería hacerse responsable porque el robo ocurrió con la camioneta dentro de su predio”.

Por otra parte, sostuvo que se aseguró de trabar el vehículo antes de ingresar al hipermercado, por lo que desconoce qué mecánica utilizó el ladrón para abrirla y huir con ella.

Inicio de la investigación

Los primeros dos días tras el robo los dedicó exclusivamente a radicar la denuncia en Comisaría Segunda y constatar todas las pertenencias que iban en ella, lo cual conllevó más trámites. Documentación, tarjetas, chequeras, repuestos, 600 mil pesos y otras pertenencias quedaron arriba en un bolso.

“Tenía la recaudación del día y dinero para compromisos que tenía que asumir. Voy a estar complicado un tiempo”, lamentó.

Sin embargo, la situación empeoró aún más al día siguiente, cuando comenzó a detectar compras online realizadas con una de sus tarjetas de crédito. En total, el damnificado detectó unas cinco compras que el ladrón realizó con una de sus tarjetas, por montos de entre 40 y 110 mil pesos. Los productos iban rumbo a Comodoro Rivadavia.

Afortunadamente, esas operaciones pudieron ser canceladas, pero aún no recibe noticias del vehículo. En cuanto a las cámaras del lugar, aseguró que aún no se recibió la orden judicial para acceder a las mismas, y por ello no cuenta con muchas pistas para dar con el vehículo.

Por ahora, la víctima ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda, pero aún no ha tenido noticias. La camioneta sustraída es una Chevrolet S10, patente DUY 676.