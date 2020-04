Leandro Mercado contó como vive su cuarentena en Italia

‘’Tati’’ contó cómo lo encontró la imposición del aislamiento. “Yo estaba en Imola cuando se desató todo este problema. Me agarró solo, porque esperaba que llegara mi padre. Teníamos carrera en marzo para arrancar la temporada. Cuando comenzó el problema y declaran la cuarentena, traté de volver a la Argentina. Más que nada para estar en mi casa y no permanecer solo acá. Pero me cancelaron el vuelo y acá estoy. Pero nunca tuve miedo de contagiarme. Fui lo más responsable posible cuando comenzaron a pedir que no había que asistir a centros deportivos. Me cuidé y me quedé en casa. Sólo salgo para comprar al supermercado y nada más. En Imola estuvo todo bastante controlado, pero acá en Italia el cuadro de algunos lugares asusta”, indicó.

mercado equipo.jpg Tati Mercado transcurre en soledad su cuarentena en Imola, una de las ciudades que pertenece a una de las regiones más afectadas de Italia.

En tanto, el de Jesús María describió como pasa sus días. “Hay que estar listo para cuando arranque la actividad. Había logrado una gran pretemporada. Tengo elementos acá en casa y pudimos hacer unos planes para continuar con el plan de trabajo físico. Me alimento bien para continuar en forma. Nadie esperaba esta situación, tampoco nadie había vivido una cuarentena. Es difícil poner el foco la mente para regresar”, puntualizó.

También, el hombre del Motocorsa Racing dio su perspectiva sobre cuando sería el regreso a las pistas. “Estoy en contacto con el equipo, que a su vez está en contacto con Dorna. Hay una posibilidad de empezar en Misano en junio. Pero dependerá de cómo evoluciona este tema. En lo personal creo que antes de julio será difícil volver”, afirmó

Y para cerrar agregó: “Es difícil planificar. Dorna quiere hacer la mayor cantidad de carreras posibles. Pero con responsabilidad. Una vez que se pueda correr, seguramente será con una buena cantidad. Se habla de extender la actividad al invierno europeo. Pero todo es muy difícil de planificar por ahora".