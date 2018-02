Les balearon la casa a los Rojas y apuntan contra Lucas Santana

“Nadie hace nada. Está bien, mis hijos serán todo lo que serán, pero no salen a hacer quilombo a ningún lado”, afirmó Susana Rojas mientras relataba lo sucedido. El sábado su casa fue el blanco de dos tiroteos. El primer ataque ocurrió cerca de las 17, cuando los agresores iban en un auto con vidrios polarizados y abrieron fuego contra la fachada de la casa. Según los vecinos, horas más tarde, Lucas volvió solo y disparó desde la esquina. “Me rompieron el medidor de luz, lo destrozaron y le pegaron a la puerta otra vez, encima ya la había cambiado”, relató Susana.

La mujer recordó que no es la primera vez que ocurre, pero no radicó la denuncia policial porque “en la comisaría se me ríen, con los de la 18 está todo mal”.

Susana, madre de los hermanos Rojas, apuntó contra Lucas Santana como autor del tiroteo, porque lo vieron cerca de su casa antes de los disparos.

Lucas fue condenado por el homicidio de Facundo Rojas, quien más de un año antes casi lo mató de tres balazos y asesinó a su amigo Martín González. Según confirmó LMN, el integrante de la banda narco, junto a su padre y su hermano, está con domiciliaria desde julio.