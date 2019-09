Uno de los argumentos que presentó la fiscal Valeria Ceballos fue que “la extracción de sangre estaba prevista, pero finalmente sirvió para fundar el entorpecimiento de la investigación, porque él se presentó siete horas después de ocurrido el hecho, por lo que la extracción para poder determinar el nivel alcohol en sangre deviene en abstracto”.

La fiscal agregó que Ballarini contaba con un antecedente similar: “Fue autor de un hecho en el 2015 de similares características, cuando era menor de edad, un accidente de tránsito donde murió una persona”. En este sentido aclaró que, si bien Ballarini no registra antecedentes penales -al haber sido el hecho cuando era adolescente-, es un elemento más para que el juez evalúe la falta de cuidado en la conducción de un vehículo automotor y el desprecio por la vida.

Ballarini, imputado por el siniestro vial, concurrió hoy a la audiencia junto a la defensora particular, Angélica Muñoz, quien solicitó que quede sin efecto la prisión preventiva de su asistido, al entender que se modificaron las condiciones por las cuales se dispuso su prisión preventiva.

La fiscal del caso Gabriela Macaya, coincidió con la petición y adelantó que la investigación está casi concluida para que se pueda hacer la elevación a juicio. Sin embargo, la Fiscalía discrepó con el momento de la salida porque entendieron que debía ser a partir del 8 de septiembre, cuando se vence el plazo y no ahora.

familiares-de-javier-castro.jpg

Los familiares de Javier Castro que murió atropellado, protestaron afuera de la Fiscalía contra medida que determina la libertad de Mauro Ballarini.

EL padre de Javier afirmó que hay un trato diferente para Ballarini “no entiendo porque se adelanta esto si el sábado se cumplen los 60 días de prisión preventiva”.

La madre de Javier dijo que están en contra de la decisión de la justicia: “Estaría para salir en libertad porque cumple la prisión preventiva y a nosotros no nos gusta esto. Es una concentración pacífica no queremos hacer problema, pero él no le dio oportunidad a mi hijo y él no tiene que tener la libertad para disfrutar la vida con esta libertad”

La familia invitó a toda la comunidad a participar de una marcha para reclamar por justicia para Javier, “el domingo se va a hacer otra manifestación con agrupaciones como Estrellas Amarillas, vamos a salir de la plazoleta del Reloj hasta el lugar del accidente y allí se va a pintar una estrella”.

