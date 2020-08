Llancafilo: "No hay favoritismo con algún municipio"

Osvaldo Llancafilo es secretario del Interior y Gobierno Locales y tiene la responsabilidad de ser el nexo con los intendentes, hoy con grandes demandas no solo por la pandemia sino también por recursos para sueldos y obras. Indicó que se trabaja en todos los frentes y descartó que haya intendentes más beneficiados que otros en cuanto a recursos financieros.

Eso no es así. La situación financiera de todos siempre ha sido parte de nuestra agenda y no ha habido discriminación. Los conflictos no tienen partidos. En Villa La Angostura retuvieron máquinas en el corralón en el medio de un temporal, fue algo importante. También en Bajada del Agrio tuvimos conflictos. Son municipios oficialistas. Lo que pasó en Centenario con Bertoldi y en Mariano Moreno con Huillipan lo hemos atendido, y eso lo saben los intendentes.

—¿Cómo están trabajando entonces con todos?

Hacemos un análisis con los comités de emergencia del estatus sanitario de cada una de las ciudades y regiones y vamos haciendo pruebas piloto. Por ejemplo, las salidas recreativas las empezamos en sitios donde no había casos activos, y en base a esa experiencia después las trasladamos a zonas de transmisión por conglomerado y comunitaria. Todos los días estamos hablando con intendentes con demandas distintas.

—Es complejo estar bien con todo el mundo...

Todas las decisiones se toman en conjunto. Acá la Provincia pagó un costo en desdoblar el pago del aguinaldo y también los intendentes. Pero era eso o nada.

—¿Cuáles son los pedidos de los intendentes?

La demandas muchas veces son infinitas, pero cada vez que se hacen envíos se acuerda con cada intendente. Cualquier intendente que no sea del signo político del gobernante te puede decir que nunca hubo desigualdad de nada.

—Pareciera que hay conflictividad en todos lados durante la pandemia.

Hacemos un llamado a la tolerancia de los distintos sectores. No está bueno que los intendentes, a la hora de llevar adelante sus funciones, tengan reclamos que no permiten desarrollar el normal funcionamiento de los municipios.

-> Trabajar medidas integrales

Desde que se conformó el comité provincial y local, “hubo un entendimiento” en trabajar medidas integrales, de acuerdo con lo informado por Llancafilo. “Estamos trabajando todos los días, no hay descanso ni fines de semana durante la pandemia”, acortó el funcionario provincial, nexo con el interior.