Llega la Justicia Federal (A)...

Lo saludable es que no está solo Cipo en su puja. A la causa se han sumado otros equipos de la categoría que también deberán enfrentar a colosos por la competencia que entrega una plaza para Libertadores, tal el caso de Gimnasia y Tiro de Salta, que el lunes 14 del próximo mes en principio chocaría nada menos que con Boca. Lo que alegan, con razón, es que no tendrán tiempo para preparar el partido pues el torneo en el que militan empieza un mes más tarde y este compromiso copero los agarrará recién comenzando la pretemporada. Piden, aunque sea, reprogramarlo y retrasarlo una o dos semanitas. No es tanto. La vez pasada querían jugar y no los dejaron. Ahora no están de acuerdo con presentarse y, por ahora, no los escuchan. Sería muy sano que el certamen que se jacta de ser el más Federal atienda y respete ¡una vez! a los equipos del Federal A...

Sería sano que una vez la AFA y la Copa Argentina respeten la voluntad de los equipos del interior.