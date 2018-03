Llega un nuevo transformador para la ciudad

Hoy llegará a la ciudad, proveniente de Gálvez, provincia de Santa Fe, un transformador de 45 megavolts de potencia que quedará en su posición definitiva dentro de las instalaciones de la nueva Estación Transformadora Neuquén Norte, ubicada en el barrio Copol.

Esta estación es una obra nueva que funcionará como nuevo punto de suministro de la ciudad capital, aportando 90 megas de potencia. La obra tiene un plazo de ejecución de 600 días corridos y lleva un 25 por ciento de avance. Actualmente se ejecutan las tareas para la construcción del edificio de comandos, el muro perimetral y las bases de los transformadores, las cuales están listas y a la espera de los dos transformadores de potencia que allí se instalarán. Un segundo transformador, de iguales características, se espera que arribe en abril.

De esta manera, la ciudad capital –que se abastece mediante cuatro puntos de suministro atendidos por el EPEN– desde la ET Gran Neuquén, ET Alto Valle, SET Parque Industrial y ET Valentina- agregará dos puntos más de abastecimiento.

Además de la Estación Transformadora Norte, se está construyendo la Estación Transformadora Valentina, que abastecerá la ciudad de Plottier y el oeste de la capital neuquina. Ambas se vincularán a la Línea de Alta Tensión Arroyito-Alto Valle.

