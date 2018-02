Llevan luz desde el aula a varias aldeas guaraníes

Los profesores Bernardo De Elía y Hernán San Martín, y Jaime Chevallier, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, partieron desde la localidad bonaerense de Pilar con destino a las aldeas Arroyo Isla, Ysapy Poty y Yaboty Mirí, en el municipio de San Pedro, Misiones.

Allí, llevaron a cabo la reparación, mantenimiento y ampliación de los equipos solares preexistentes de años anteriores utilizando materiales donados, por primera vez, por los alumnos de la Facultad de Ingeniería. “Las instalaciones que hicimos proporcionan iluminación de noche y la posibilidad durante las 24 horas de cargar teléfonos celulares, entre otros aparatos eléctricos. No sólo reemplazamos luces LED rotas y cableado clandestino que no era seguro para los miembros de las aldeas, sino que además ampliamos la red de iluminación en una de las comunidades y reemplazamos baterías viejas”, explicó De Elía.

Los trabajos se fueron intensificando a medida que recorrían la zona. “Los desafíos de esta instalación fueron grandes e inesperados. Se llegó con el cable justo para reemplazar el viejo y la lluvia volvió doblemente desafiante el trabajo eléctrico dado que hay que mantener los materiales secos”, agregó el profesor.

En Ysapy Poty sólo se quitó una batería, ya que la instalación realizada un año y medio atrás se mantuvo intacta. Por su parte, en Arroyo Isla se cambiaron las luces exteriores de la aldea por unas más resistentes al agua y se tiraron 50 metros de cable para agregar luz en otro de los extremos de la aldea. En ambas aldeas se verificó que el resto de las instalaciones estuvieran en buenas condiciones.

Por último, en la aldea Yaboty Mirí -la más aislada dentro del monte- se ejecutó el trabajo más extensivo del viaje.

En primera instancia, el equipo cambió la caja estanco original (instalada hace dos años) por una completamente nueva. Luego, se llevó a cabo el recableado de gran parte del tendido eléctrico y se reubicaron los paneles para una mejor exposición al sol.

“El trabajo realizado mejora la calidad de vida de todos los habitantes de los asentamientos visitados, en los que viven casi 100 personas. Además, se sentaron bases para ayudar a dos nuevas comunidades el año que viene utilizando, entre otras cosas, los materiales sobrantes de esta campaña”, indicó el profesor de la Universidad Austral en referencia a las comunidades de Arroyo Anta y Paraíso, que fueron visitadas con el objetivo de determinar qué instalaciones se podrían realizar en los próximos viajes.

Al escuchar el ofrecimiento de sus profesores, el alumno Jaime Chevalier no dudó un instante y decidió participar de una experiencia que le permitiría ayudar a personas con necesidades utilizando sus conocimientos de ingeniería.La iniciativa para llevar luz a las comunidades guaraníes de Misiones nació gracias a una propuesta realizada por los profesores De Elía y San Martín a los alumnos de la materia de Electrotecnia, para ejecutar un trabajo práctico final que consistía en el armado de un sistema de recolección de energía solar que, posteriormente, sería instalado en esa provincia.

Paneles: También se colocaron paneles de luz solar en la aldea más alejada del monte misionero.

La experiencia del alumno

“El proyecto que nos plantearon los docentes me pareció excelente desde el momento que lo presentaron al curso. El viaje fue una gran oportunidad no sólo para conocer una nueva cultura, sino para seguir aprendiendo de personas como Hernán y Bernardo que saben tanto sobre los temas que a mí me interesan”, afirmó Jaime Chevalier, el alumno de la Facultad de Ingeniería que participó de la movida solidaria en Misiones.