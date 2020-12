Lo detuvieron por ahorcar a su pareja pero se había suicidado

Por orden del fiscal 8 de Baradero, Hernán Granda, a cargo de la investigación, el hombre había quedado detenido a la espera de los resultados de la autopsia que se realizaba en la morgue judicial de San Nicolás con el fin de determinar las circunstancias de la muerte de la mujer, identificada por los voceros como Renata Pano.

https://twitter.com/igonzalezprieto/status/1333621293044948992 #Femicidio en #Baradero Marcos Calzone fue detenido por asesinar a su pareja, Renata Pano.Habia declarado que ella se había ahorcado/suicidio, luego de una pelea. En la autopsia se determinó que fue asesinada. Interviene el fiscal Hernán Granda pic.twitter.com/GWJrIEH2hK — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) December 1, 2020

La causa fue caratulada inicialmente como "averiguación de causal de muerte", aunque después el caso se recaratuló "Homicidio", porque los peritos de la Policía Científica establecieron que la víctima presentaba lesiones que no eran compatibles con un acto suicida.

Al ampliar sus dichos, Calzone admitió que había mantenido una discusión con Pano, que luego se fue a trabajar y que cuando regresó la encontró colgada.

Este martes por la mañana el fiscal Granda trabajó en domicilio de la pareja junto a la Policía Científica para realizar peritajes de rigor que lo ayuden a esclarecer lo ocurrido. Y luego brindó detalles de la investigación. Según el doctor Granda: "Los médicos determinaron que no hay signos de violencia en el cuerpo y que su cuello no muestra señales de haber sido estrangulado con algún elemento ortodoxo. El informe médico dice que fue muerte por asfixia y se analiza ahora la posibilidad de que la occisa haya utilizado las tiras de los elementos que utilizaba su hija para la práctica de acrobacia en tela y que le provocaran la asfixia. Su pareja, Marcos Calzone, sospechado de la muerte. argumentó que no estaba en la vivienda y que cuando fue allí, encontró el cuerpo desvanecido y ante su estupor lo llevó al Hospital Municipal en su propio vehículo... La causa sigue su curso pero Calzone permanecerá en libertad".