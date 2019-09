Lo echan por tener agendado a su jefe con las siglas "hdp"

“Le estaba por mandar un audio pidiéndole que mi compañero viniera un poco más temprano. El mensaje no se mandó porque no apreté bien el botón y siguió grabando”, relató Monjes en diálogo con Cadena 3. “Ahí les comento a mis compañeros en el trabajo: ‘Miren cómo lo tengo agendado a este hdp’. En ese momento, me entra una llamada y veo que seguía grabando el audio y se manda completo”, añadió.