Lo empujan a la renuncia

Los problemas no terminan para Juan Darthés. En medio de las acusaciones por acoso, sus compañeros de la tira Simona no estarían conformes con la prensa que se está generando en torno al artista. Jorge Rial contó ayer en Intrusos que en las últimas horas hubo fuertes rumores de que el actor habría decidido bajarse del ciclo ante la tensión que se generó con Romina Gaetani, su pareja de ficción, la cual apoyó públicamente a Calu Rivero ante su denuncia contra el galán de Dulce amor. “Le pregunté a Adrián Suar y, si no me responde, lo doy por afirmado”, aseguró el conductor pero la respuesta del gerente de programación de El Trece no se hizo esperar. “Hasta ayer no pasó nada. Por ahora no sé nada”, explicó Suar, quien le prometió a Rial “averiguar” que es lo que estaba pasando.