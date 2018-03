Lo juzgan por cruzar mal la Ruta 22 y matar a una mujer

En su alegato de apertura, la fiscal Gloria Lucero explicó que el accidente ocurrió el 2 de mayo de 2017 alrededor de las 11:30, cuando el acusado conducía su camioneta Toyota Hilux, que trasladaba un carro de dos ejes metálicos. En cercanía a Colonia San Francisco, detuvo la marcha en la banquina y comenzó a cruzar la ruta en sentido norte sin advertir que por ahí circulaba un Mazda 3, de patente chilena, hacia Senillosa, y lo impactó. La mujer, que viajaba como acompañante, fue trasladada al Hospital Regional, donde murió dos días más tarde.

El hombre es juzgado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, ya que en ese lugar no existe un cruce habilitado, no anticipó la maniobra a realizar, no tenía prioridad de paso y se detuvo en la banquina sin una situación de emergencia.