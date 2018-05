“Agradecería mucho que no me pregunten más sobre show que no está en el aire y desearía que me convocaran para pagar lo que me deben o alguito. Aunque sea un saludito por el día que tomé microfonito y salvé programito. Ser caballerito cuesta tan poquito. #CHAUCITO Qué abajito ja!”, fue el irónico descargo de Moria ante su posible salida.

Luego, la conductora de Incorrectas le dedicó un picante mensaje a Yanina: “Qué enajenadita y desagradecidita Sra de ex de NJ cuando venía a mi camerino a pedir escupiderita ja! y con Galito teníamos que ayudar porque costaba esfuerzo por los cuernitos. Hubo que agrandar puertita ja! #No tener humor es una tara del espíritu #CHAUCITO Buen finde”.

La panelista no se quedó atrás y aseguró el rumor instalado: “Tengo la confirmación. Estás afuera”. Minutos después, redobló la apuesta y se despachó con un hiriente tuit. “2018...el año de las jubilaciones #findelcomunicado”. ¿Y Marce? Aún no se refirió al tema.