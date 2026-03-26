Momi Giardina fue víctima de mala praxis: qué le pasó

La conductora y bailarina, Momi Giardina , detalló su número de intervenciones estéticas y sorprendió al revelar que se sometió a tres cirugías mamarias por culpa de una mala praxis de un médico.

La conductora de Nadie dice nada (Luzu TV), que cumplió 44 años este domingo 22 de marzo, confesó sin tapujos que en toda su vida pasó por el quirófano un total de cinco veces. También contó que aún no quiere saber nada con retocarse la cara. "Me operé tres veces las lolas y tengo dos liposucciones. En la carita por ahora no me hice nada", expresó la mamá de Juli Castro en diálogo con La mañana con Moria.

Luego, la ex participante de MasterChef Celebrity explicó por qué tuvo que operarse tantas veces los pechos: "La primera operación fue para ponerme, pero me hicieron mala praxis y después tuve que sacarme con las dos operaciones siguientes". "Las dos fueron de reducción porque me habían puesto una barbaridad", expresó.

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En ese sentido, la comediante detalló por qué le habían aumentado tanto las lolas: "Yo fui al médico y le dije que quería levantar un poquito las lolas. A veces los cirujanos quieren lucirse o se piensan que porque estás en el medio querés dos pelotas gigantes y así se va a notar su trabajo". "Tuve que esperar un año para volverme a operar y después una tercera vez para una reconstrucción final", concluyó finalmente Giardina.

Momi Giardina habló de su romance con Tinelli y su escandalosa ruptura con Martín Bossi

Momi Giardina habló con Moria Casán sobre sus romances mediáticos. Así, la ex bailarina de Showmatch dio detalles sobre cómo fue su vínculo con Marcelo Tinelli cuando fue participante del Bailando 2023 junto a su hija, Juli. "Yo estuve con Marcelo, sí... estuve 15 años en pareja", arrancó Momi, generando sorpresa en el piso del programa por el tiempo en que estuvo de novia con el conductor.

Luego, entre risas, Giardina se explicó mejor: "No, no. Yo estuve con una pareja 15 años y cuando me separé de él y quedé con el corazón totalmente roto, apareció Marcelo, que también venía de separarse, y bueno, nos encontramos los dos". Además, Moria mencionó el noviazgo de Momi con Martín Bossi y su escandalosa ruptura en Mar del Plata: "Sé lo del quilombo de Mar del Plata, de cuando fuiste a buscar a la chica que estuvo con Martín".

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"Yo estaba de novia con Martín y le había comprado unos bombones porque era la noche del debut. Yo tenía la llave de su departamento, entonces para darle una sorpresa porque él no estaba, se los llevé para que los viera después de la función", relató Momi. Así, reveló que una vez en la casa del cómico, tocaron el timbre del portón eléctrico y cuando atendió, del otro lado la saludó una chica desconocida.

"Yo estuve con Martín anoche en el departamento", reveló. Como manera de confirmar la infidelidad, la mujer le pidió a Momi que vaya a la habitación de Bossi a buscar un velador rosado. "Efectivamente era como ella me decía. Así que ahí lo llamé a los gritos a Martín y él vino a pedir perdón disfrazado de Marcelo Polino, que era su papel en la obra", cerró Momi con su característico humor.