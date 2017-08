Lo que deja la foto de la PASO

Las PASO, su escasa incidencia en las candidaturas internas, convirtieron a estas elecciones en la captura de un instante. La foto de ayer muestra a candidatos sonrientes, otros con semisonrisas con interrogantes y algún otro con muecas perdidas en un mar de dudas. Claramente, la foto de los papelitos picados y el optimismo es la de Cambiemos. Consiguió un triunfo con ribetes de sorpresa y le ganó al MPN en una elección que cuenta porotos en toda la provincia. No es poca cosa. Está claro que el partido provincial prefirió quedarse con la lectura de la candidata más votada. Chani Sapag lo fue. Falta mucho para octubre. Pero dista de aquella primera premisa de trabajar para conseguir dos bancas en el Congreso de la Nación en octubre próximo. Es cierto: así como en el 2015 sufrió el arrastre de los candidatos a presidente y no logró ningún diputado nacional, hoy la nacionalización de la elección, aquello de la “grieta” que parte aguas entre el kirchnerismo y Cambiemos, puede que le pase alguna que otra factura. La foto de los que sonríen también incluye a Darío Martínez, que hizo una gran elección sobre todo en la Confluencia. Claramente, la foto de la pregunta es la de Ramón Rioseco. El candidato del Frente Neuquino hace dos años que camina la provincia. Se encargó de colocar esta elección como un peldaño indispensable para la disputa del poder real, como él mismo lo planteó, de cara a las elecciones provinciales del 2019. Al margen de su propio desempeño, hay factores no tan visibles que acaso hayan conspirado para que ayer quedara en cuarto lugar. Pero en la foto de las PASO de ayer es el que aparece con el ceño más fruncido, luego del segundo lugar que había obtenido en las elecciones provinciales. Esto, como foto de ayer. Para octubre sigue faltando una eternidad.