Los acusados de matar a Maier hablaron y plantaron dudas

La segunda jornada del juicio por jurados contra Vicente González, Juan Carlos Fuentes y Aarón Lizama arrancó con el testimonio del comisario que llevó adelante la investigación. Luego, dos de los imputados tomaron la palabra. “Voy a decir lo que pasó”, comenzó su declaración Vicente González, sindicado por la Policía como el líder de la banda de “los mugrientos”, por su característico olor.

Relató que el 13 de enero, quien hoy declarara como testigo en contra de los tres imputados le propuso robar una casa en China Muerta y fueron junto a Fuentes y otro hombre, quien a la fecha continúa prófugo (ver recuadro). González detalló que fueron en un auto del testigo hasta el lugar y esperaron a que saliera un vehículo de la casa.

“Cuando ingresamos, nos encontramos con que había gente. El hombre me avanzó, yo me eché hacia atrás y escuché un disparo. Miro al costado y lo veo al Gordo (el arrepentido) con un arma en la mano”, describió. Luego fue el turno de Juan Carlos Fuentes. Sostuvo que el testigo de la fiscalía fue quien insistió en robar en esa casa, que esperaron que se fuera un auto y que entraron. “Yo entré más atrás con el otro pibe (prófugo) y adelante iban Vicente con él (testigo), escuché un disparo y lo vi (al testigo) con un arma”, indicó. Agregó que salieron de la casa, pero volvieron por las llaves de la camioneta y huyeron. No respondió preguntas de las partes acusadoras, como así tampoco lo hizo el tercer acusado, quien había hablado el día anterior.

“Quiero declarar que yo no participé de ese hecho. Esa noche, nos fuimos con un amigo a una fiesta en la Calle 6 y ahí estuvimos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Nunca fui a ese lugar, no participé. No conozco a nadie y la policía me acusa de eso”, expresó Aarón Lizama. Hoy se escucharan los testimonios de la hija de Roberto Maier, quien presenció el hecho, y del joven hoy testigo clave como arrepentido, que admitió ir hasta el lugar pero no entrar a la casa.

Buscan a un quinto partícipe

La Policía aún busca al cuarto participante del crimen de Maier la noche del 13 de enero. En base a las declaraciones de la hija de la víctima y del arrepentido, se supo que a la casa entró otro hombre de contextura delgada y alto. Se allanó su casa sin ubicarlo y luego se supo que una pareja compró su lote. Se ubicaron familiares del buscado, pero el hombre no aparece. Estiman que está escondido en una localidad cercana.