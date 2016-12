Los amores de Daniel

El matrimonio del cantante y actor José Luis Rodríguez -mejor conocido como Silvestre- y Verónica Vieyra (quien se hizo famosa por interpretar a villanas en diferentes telenovelas) no terminó de la mejor forma, y en La noche de Mirtha el artista aseguró que su ex pareja le fue infiel con Daniel Scioli durante un largo tiempo.

“Esta señora salía con el ex gobernador de la Provincia desde los 13 años... lo traía a casa como un amigo de la familia. Jamás sospeché lo que ocurría”, remarcó Silvestre sobre la mujer con la que tiene dos hijas. La bomba explotó delante de la Chiqui, quien pese a ser amiga del ex candidato a presidente siguió con el tema, siempre sin nombrarlo.

Como entre el ex gobernador de Buenos Aires y la actriz hay 12 años de diferencia -es decir que Scioli tenía 25 cuando comenzó una relación con la blonda-, en las redes sociales se hicieron un festín bajo el hashtag #Sciolipedófilo.

Esta no es la primera vez que se habla de un amorío entre el ex candidato y la actriz, ya que hace un par de meses, una de las ex empleadas del político habló en Informadísimos -conducido por Carlos Monti- y dio detalles de la relación. En ese entonces, Vieyra no quiso hablar al respecto, dado que se encuentra alejada de los medios.

De Karina a Gisela

Esta información pone otra vez en el centro de la polémica la relación que mantenían Daniel Scioli y Karina Rabolini. Es que desde antes de que anunciaran su separación, ellos ya no eran pareja, pero sólo aparentaban un matrimonio feliz para hacer política.

Ya con la ilusión de llegar al sillón de Rivadavia completamente destruida, Scioli y Rabolini tomaron caminos diferentes. Ahora el referente del peronismo estaría iniciando un romance con la joven modelo Gisela Berger, de 27 años (32 menos que el político).

“Quiero ser discreta, prefiero no hablar por ahora”, expresó la rubia, que fue vista junto al ex gobernador en una fiesta en Punta Cana y algunos días después, en el teatro Tango Porteño.