Desde la empresa señalaron que Neuquén es el único punto del país en el que se registran este tipo de episodios (ver cronología).

En un principio, el primer ataque a un colectivero causó sorpresa e indignación en los vecinos de esta ciudad. Sin embargo, con el correr del tiempo comenzaron a hacerse más comunes y muchas personas comenzaron a apoyar estas prácticas bajo el pretexto de que el servicio que brindan es malo y de que los conductores son maleducados.

Días atrás, un chofer de la compañía Pehuenche fue agredido por una pareja por no permitirle subir a la unidad, ya que se encontraba en su descanso reglamentario de 5 minutos. Si bien el hombre no sufrió heridas de gravedad, fue un reflejo de las acciones que cometen algunos pasajeros cuando la prestación no cumple con sus expectativas.

Ante esta respuesta del público, Autobuses Santa Fe -que fue blanco de varios ataques- brindó una serie de capacitaciones para que el personal aprendiera a utilizar los buenos modos y la palabra como una forma de evitar situaciones de violencia dentro del cole.

Según explicó a LM Neuquén el gerente de la firma, Leandro Franco, basaron los cursos en las experiencias comprometedoras que habían sufrido algunos de sus trabajadores con más años en la actividad. “Se preparó un plan para que nuestros empleados administrativos, de taller y conductores aprendan a repeler este tipo de hechos”, señaló Franco.

Si bien Franco reconoció que es difícil determinar cuáles son las causas de las agresiones, resaltó que tras aplicar el programa de capacitaciones lograron erradicarlas. En este contexto, agregó que también realizaron capacitaciones para casos en los que se producen siniestros viales y emergencias médicas.

Autobuses Santa Fe tiene también concesiones de transporte en otras ciudades del país, como Villa Carlos Paz, Ushuaia, Resistencia y Capital Federal, entre otras. En tal sentido, Franco destacó que sólo en Neuquén se registraron ataques a choferes.

“En otros lugares las situaciones violentas estuvieron ligadas a hechos delictivos. La violencia de algunos pasajeros es exclusiva de Neuquén”, explicó el gerente. En tanto, resaltó que no se trata de una generalidad, sino de escenarios muy particulares.

En varias oportunidades a causa de los reiterados hechos de violencia, la empresa realizó medidas de fuerza, especialmente retención de tareas en distintos horarios, debido a las agresiones contra los colectivos o robos sufridos en las unidades.

“La violencia comunitaria viene en ascenso”

El director del Instituto Austral de Salud Mental, José Lumerman, explicó en diálogo con LM Neuquén que este fenómeno es conocido como violencia comunitaria y que se trata de la pérdida de los valores. “Viene en ascenso desde comienzos de los años 90”, aseguró el psiquiatra.

Según detalló, esta forma de violencia está vinculada a dos factores esenciales. El primero de ellos es la desarticulación de las familias, que muchas veces son monoparentales y generan falta de contención en los niños, lo que fomenta que se replique esta situación en el conjunto de la comunidad. “Desaparece la empatía, el otro deja de ser un otro. Pasa a ser alguien que está entorpeciendo lo que yo quiero”, describió Lumerman.

El otro factor es la degradación de los valores básicos de convivencia a través de las autoridades. “Los políticos dicen una cosa y hacen otra. Eso genera mucha violencia, se pierde el valor de comunidad y fomenta el individualismo”, aseveró. “No podemos pedirle a la gente que sea distinta a sus dirigentes”, reflexionó.

Comentó que se instaló un proceso de deterioro y alienación en el que los malos ejemplos se toman como el camino a seguir. “Se trata de situaciones que el conjunto de la sociedad no acepta en un principio, pero con el tiempo comienzan a tomarse como válidas”, confió.

Explicó que estas situaciones se ven mayormente reflejadas en el maltrato hacia niños y mujeres, pero que atraviesan a toda la sociedad sin discriminación de clases sociales. Además, se mostró optimista y aseguró que esta situación se puede revertir. “La historia de la humanidad tiene muchos ejemplos de la destrucción y posterior reconstrucción del tejido social”, concluyó.

Muchas veces los choferes son agredidos bajo el pretexto de que el servicio que brindan es malo y de que son maleducados.

“Me tiraron con gas pimienta”

Daniel Astete, el hombre que el viernes fue acusado de golpear a un chofer de colectivos de la empresa Pehuenche cuando hacía su descanso, afirmó que agredió al trabajador porque lo habían rociado con gas pimienta cuando se subió a la unidad.

El hombre dijo que decidió sentarse en el colectivo porque estaba descompuesto. Aseguró que el chofer comenzó a golpearlo y que él se defendió como pudo y le dio tres piñas en la cara.

Cuatro casos de colectiveros agredidos

10/9/16 No quisieron pagar el pasaje

Un grupo de jóvenes borrachos molió a golpes a un conductor de la empresa Pehuenche de Cipolletti por no querer llevarlos tras negarse a pagar el pasaje.

11/11/16 Patada en la cabeza

Un chofer de Autobuses Santa Fe fue atacado en Parque Industrial por un pasajero, quien le pateó la cabeza. Por el hecho, la Policía comenzó a custodiar los colectivos.

1/3/17 Recriminación y golpes

Un pasajero de Pehuenche intentó golpear a un chofer del ramal Neuquén-Cinco Saltos en recriminación por el servicio y le pegó accidentalmente a una mujer.

21/4/17 Atacado cuando descansaba

Una pareja golpeó a un conductor de Pehuenche por no dejarlos subir al colectivo durante su descanso reglamentario.