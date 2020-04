Los datos que ya confunden

La cuarentena administrada, o la nueva fase del aislamiento obligatorio y preventivo para la prevención de los contagios de coronavirus, entró en un nuevo período de laboratorio social. Mientras los que pueden están en sus casas, el exceso de información y la velocidad a la que se pueden procesar los datos generan cada vez más tensión psicológica. Desde las 29 mil muertes que hay en Reino Unido hasta la esperanza en Argentina de que “el pico de contagios no va a venir”, hay una brecha informativa difícil de digerir con argumentos para todos. Hoy en Neuquén se flexibilizan algunas medidas que podrán traer alivio a una sector grande de la sociedad que no vive directamente de un sueldo estatal y que se gana el plato del día con facturación independiente: la vuelta a la obra privada, con las medidas de orden sanitario que corresponden. Esto dará trabajo no sólo a los profesionales sino también a los albañiles y a toda la cadena de oficios alrededor de la construcción, que representa un 60% de la economía de la ciudad y que deja 1 millón de dólares por día. De a poco las actividades se van abriendo en las provincias que, de alguna manera, “hicieron las cosas bien” o que el virus no logró expandirse más allá de los primeros contactos. Donde hay poca circulación y se ha achatado la curva. Neuquén tiene 107 casos confirmados y tres días consecutivos sin contagios hasta ayer. Sin embargo, el gobierno evaluará a partir de hoy de qué manera se flexibilizan las salida a 500 metros de los hogares, de acuerdo a lo informado por el presidente Alberto Fernández. En estos tiempos de abundancia de datos, la gente quiere creer lo que quiere y se confunde. No se puede salir al aire libre, hasta que se disponga oficialmente.