Los festejos por Halloween pisan cada vez más fuerte en Neuquén

"Esto es un fenómeno más de los últimos años. Si bien antes también se festejaba, en el rubro se viene sintiendo más en los últimos años. Se hacen más fiestas; en los cumpleaños, muchos nenes quieren hacerlos con la temática de Halloween o de zombies. Los boliches también se prenden. Ha venido gente del rubro de la noche a buscar todo para la ambientación", contó.

"La gente viene a ver los disfraces con anticipación. Han venido muchas personas la semana pasada a mirar", sumó por su parte Nélida, de Disfraces Neuquén, mientras Ana de Arlequín comentó: "Estamos teniendo bastante demanda. La gente viene, elige, te dice lo que está buscando y una trata de acercarse más a lo que piden o directamente conseguir lo que tienen en mente"

Todas las vendedoras destacaron que Halloween no se circunscribe a los adolescentes y niños. "Los adultos también lo toman como un festejo más, capaz deciden disfrazarse para un cumpleaños o con algún accesorio", deslizó Cintia.

En el listado de los disfraces más solicitados, las tiendas consultadas por LMNeuquén incluyeron los de Michael Myers, Maléfica, Jason Voorhees, Drácula, Freddy Krueger, las caretas y mamelucos de La Casa de Papel, además de los clásicos alusivos a la muerte, los trajes de bruja, esqueletos, monstruos, momias, zombies y diablitas.

En cuanto al dinero a desembolsar para ponerse a tono, desde Cotillón Carioca contaron que los disfraces para niños arrancan en los 4 mil pesos, mientras que el piso para los más grandes se eleva a los 6 mil o 7 mil pesos.

Los alquileres -en tanto- parten en los 2 mil pesos. Tanto en Arlequín como en Disfraces Neuquén aclararon que no hacen reservas y que el precio de renta es por cuatro días.

La maquinaria comercial de Halloween incluye a su vez artículos de decoración para ambientar los espacios, accesorios para potenciar las caracterizaciones, opciones gastronómicas y una amplia gama de golosinas con la temática. "La sangre falsa es lo que más sale, también pinturas blancas, negras y rojas para el rostro, la nariz de bruja, los dientitos de Drácula y las paletas. El otro día vinieron a preguntarme si tenía cicatrices falsas, pelotitas con forma de ojito, telas de araña, los bichos para decorar mesas", enumeró Cintia.

"El año pasado las calabacitas se vendieron mucho a papás de barrios privados porque entre los vecinos se pusieron de acuerdo para que los nenitos vayan casa por casa a buscar caramelos o alguna golosina. Es lo vimos el año pasado, antes no pasaba o no lo veíamos nosotros al menos. En los barrios abiertos no se ve, pero en los barrios cerrados está pasando", advirtió la vendedora de Cotillón Carioca.

Trick or Treat en los barrios cerrados

La celebración de Halloween se afianza en algunos barrios de Neuquén con la recorrida de niños casa por casa en busca de golosinas. El ritual estadounidense que se propagó por distintos rincones del mundo a fuerza de series y películas, encuentra sus versiones locales principalmente en barrios cerrados.

"Nosotros hace por lo menos cinco años que hacemos el festejo, incluso en pandemia. Al principio éramos seis madres con sus hijos. Nos juntábamos en la plaza para intercambiar caramelos entre nosotros. A mis hijas y sus amigas les gustaba mucho las cosas de terror, de Halloween. Como en esa época no existía toda esta movida, nos pusimos de acuerdo entre nosotras. De a poco se fueron sumando más y otros vecinos -que no tenían hijos-, nos decían 'pasen por mi casa que les vamos a dar caramelos'. El boom fue el año pasado. Eran como 60 chicos caminando por el barrio, había un montón de casas decoradas, mucha gente se copó y entregó golosinas. Después terminamos en un carrito que hay en el barrio donde nos esperaron con pochoclos, jugos y gaseosas", contó Georgina del barrio Las Lilas de Plottier.

Respecto a los cuestionamientos que existen en torno a la celebración, la vecina de Las Lilas señaló: "Hay personas que nos preguntan por qué no festejamos el Día de la Tradición. La idea siempre es respetar al otro y no molestar a nadie. Vamos a las casas que están decoradas. Si no están identificadas con la celebración seguimos de largo. No lo tomamos por el lado de celebrar una tradición yanqui, sino aceptar que a los niños les gusta mucho disfrazarse, las calaveras, ir a juntar caramelos". "Se trata solo de disfrutar algo que a los chicos les gusta", recalcó.

Una fiesta con raíces irlandesas

Según la BBC, Halloween o Noche de Brujas es la fiesta no religiosa más grande de los Estados Unidos. Supera al Día de los Enamorados y a la Semana Santa en ventas de chocolates.

Si bien el evento ganó popularidad y se exportó a otros puntos del mundo desde Estados Unidos, la tradición fue introducida en el país del norte por los inmigrantes irlandeses, que celebraban el “All Hallow’s Eve” (víspera de las reliquias), el día previo a la celebración católica del Día de Todos los Santos que tiene lugar el 1 de noviembre.