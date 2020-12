Los grupos que no recibirán la vacuna contra el coronavirus

En primer lugar, los especialistas sugirieron que a los menores de 16 años no deben suministrarles la inyección. La farmacéutica Pfizer y su socia BioNTech no realizó ensayos clínicos en adolescentes y niños, así que su efectividad y sus posibles reacciones no están comprobadas. No obstante, solo se podrá administrar a aquellos chicos que presenten un riesgo extremo de enfermedad o exposición a ella, con resultados graves, como pueden ser aquellos con discapacidades neuronales.