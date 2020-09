Los mejores juegos de 2020 para iPhone y Android

Dead-by-Daylight.jpg

Dead by Daylight

Este juego fue pensado originalmente para PC y dar el salto luego a PS4 y Xbox One. Ahora está disponible con todas las mejoras para poder jugar desde cualquier smartphone. Es un juego de acción y terror donde los jugadores puede encarnar a un despiadado asesino o a uno de los cuatro supervivientes que deben tratar de evitar la muerte.

Desarrollador: Behaviour Interactive

Descárgalo en: App Store

Descárgalo en: Google Play

Precio: Gratis

Categoría: Acción

Forza-Street.jpg

Forza Street

Forza Street es un nuevo juego de autos rápido y divertido. Forza lleva la competencia a un terreno más callejero.

Precio: Gratis

Desarrollador: Microsoft

Descargar: Para Android en Google Play

Descargar: Para iOS en App Store

Legends-of-Runeterra.jpg

Legends of Runeterra

Legends of Runeterra es el juego de cartas de Riot para competir con rivales de primera línea, como Hearthstone. Tras un periodo de fase beta el juego ya es completamente estable, y nos permite competir con otros rivales, en tableros inspirados en el universo de LoL.

Desarrollador: Riot Games, Inc

Descárgalo en: Google Play

Descárgalo en: App Store

Precio: Gratis

Categoría: Cartas

Civilization-VI.jpg

Civilization VI

Civilization VI es un juego de estrategia donde los jugadores tendrán que crear su propia civilización. Los usuarios deberán decidir cómo expandir el territorio y qué recursos gastar en cada momento. La mecánica del juego es por turnos, aunque sólo los primeros 60 turnos serán gratis, para poder jugar al juego completo hay que pagar 21,99 euros

Precio: Gratis

Desarrollador: Aspyr Media.Inc

Descargar: Para Android en Google Play

Descargar: Para iOS en App Store

TeamFight-Tactics.jpg

TeamFight Tactics

El 'Autobattle' de League of Legends se llama TeamFight Tactics, y es un juego de estrategia con mecánica autochess. Si no sabes qué es esto, la idea principal es que tenemos que colocar los personajes en las distintas casillas del tablero, para que estos luchen de forma automática. Básicamente, es una mecánica similar a la del ajedrez, aunque con algo más de complejidad.

Desarrollador: Riot Games, Inc

Descárgalo en: Google Play

Descárgalo en: App Store

Precio: Gratis

Categoría: Estrategia

Brawlhalla.jpg

Brawlhalla

Brawlhalla es un juego a los "Smash Bros", en el que los usuarios deben combatir contra otros rivales online. Las partidas son bastante rápidas y tiene juego cruzado para que podamos competir contra nuestros amigos en otras plataformas. Es completamente gratuito y no tiene anuncios.

Precio: Gratis (compras en el interior)

Desarrollador: Ubisoft

Descárgalo en: Android

Descárgalo en: iOS

shadowgun.jpg

Shadowgun War Games

Shadowgun War Games es un FPS que llega a manos de los creadores de Dead Trigger. Es un juego a lo 'Overwatch', en el que jugamos partidas con equipos de cuatro jugadores. Tendremos que ir luchando contra ellos en partidas bastante cortas, en una entrega completamente gratuita y sin publicidad.

Precio: Gratis

Desarrollador: Madfinder Games

Descargar: Para Android en Play Store

Descargar: Para iOS en App Store

Bombergrounds-Battle-Royale.jpg

Bombergrounds: Battle Royale

Un Battle Royale, pero con gatos. Bombergrounds: Battle Royale es un divertido juego en el que, en pequeños y sencillos niveles, nos enfrentamos con otros 24 jugadores. Los personajes son gatitos, conejos, adorables osos y demás, por lo que es una propuesta bastante llamativa tanto para los más pequeños como para cualquier otro jugador que quiera pasar un buen rato.

Precio: Gratis

Desarrollador: Gigantic Duck Games

Descargar: Para Android en Google Play

Descargar: Para iOS en App Store

The-Seven-Deadly-Sins-Grand-Cross.jpg

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

The Seven Deadly Sins: Grand Cross es un juego de rol basado en el manga y anime Nanatsu no Taizai, nombre original en japonés de la serie que posee Netflix en su catálogo de animación. La calidad gráfica es espectacular, con una jugabilidad también muy bien cuidada. Se trata de un RPG con gráficos 3D, en el que realizaremos distintos combates mientras completamos la aventura.