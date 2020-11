El secretario de Turismo de Junín de los Andes, Leonel Madeja, estuvo en el control 1 sobre la Ruta 40 cuando el matrimonio con sus dos hijos llegó al retén. "Cuando vi que era una pareja con sus dos nenes me dio temor que no trajeran todos los papeles porque lo peor que nos puede pasar es no dejarlos entrar", aseguró el funcionario a LMN.