Los pros de los collares en los gatos

Otro de los motivos para comprarle uno es para identificarlo de inmediato, especialmente cuando los felinos pasan mucho tiempo fuera o tienden a escaparse. También se le suele colocar un collar para controlar las pulgas. Sin embargo este tema está en discusión porque aún no se corroboró con certeza si estos accesorios actúan como en los perros, ya que parece que provocan muchas irritaciones en la piel, así que lo ideal es usar pipetas.

Otro factor a tener en cuenta es cómo colocarlo. El collar debe ser de excelente calidad y de un material que no provoque irritaciones ni tampoco pérdida del pelo, tampoco que sea de un diseño con extremos afilados para que así el gato se sienta libre o se pueda liberar del colar si queda atrapado. Siempre hay que observar bien el cierre de seguridad y ver que no presione mucho su cuello. Este debe quedar justo pero no presionar. Si quedan dos dedos nuestros entre el collar y el cuello del gato, significa que está bien colocado y, además, el felino no podrá introducir sus patas delanteras en él y quedar atrapado.

Otra opción es la medalla, la cual sirve como identificación pero hay que tratar de que no haga mucho ruido ni sea demasiado grande y que el gato no pueda enganchar su patas en ella.

¡No lo ahorques! Al colocarle el collar, recordá dejarle dos dedos de distancia entre el accesorio y su cuello.

¡Ojo! no hay que elegir sólo por coquetería

Por Sergio Gómez (veterinario)

Por lo general, las personas compran collares para los gatos sin consultarle a su veterinario y terminan eligiendo estéticamente, con el objetivo de que su mascota quede coqueta. Pero ojo, hay que tener cuidado en la elección ya que hacerlo de mala manera trae algunas consecuencias: muchas veces los gatos pueden quedar colgados del collar en una rama y ahorcarse, otros collares causan reacciones alérgicas que producen un sarpullido en la zona del cuello (a menudo pasa con los anti pulgas y garrapatas), los collares con cascabel no son aconsejables ya que, cuando el gato cuando se agazapa para cazar un pajarito o un roedor, este mecanismo de ruido hace que su presa se escape al escuchar que viene su depredador. O sea que son más las desventajas que la ventajas. Igualmente, si te gusta ponerle collar, hacelo, pero controlá estas cositas que te conté.