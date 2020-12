Los que no bajan la guardia

No somos héroes porque no estamos en una contienda bélica, aclaran detrás del equipamiento de protección y seguridad que llevan puesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Así, con el solo objetivo de salvar vidas y recuperar a los pacientes que contrajeron esta enfermedad, médicos y médicas conmemoraron ayer su día. A muchos esta pandemia los llevó a reafirmar el sentido de vocación por la profesión. La aparición del COVID-19 transformó completamente sus vidas y las de sus familias. Tuvieron que aprender (y convivir) con una enfermedad que no conocían, reorganizar equipos de trabajo, espacios que se transformaron en una gran terapia intensiva para pacientes con COVID, asumir nuevas responsabilidades y también transmitirlas a la sociedad. Una sociedad que les agradeció durante varias noches desde los balcones y las casas con un aplauso todo su esfuerzo y dedicación. Pero también, otra parte de la sociedad les fue reclamando “libertades” y cuestionando las medidas restrictivas y de prevención.