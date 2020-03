Los supermercados explotaron, pero aún se mantienen con stock

Las rejas cerradas y la fila de personas alimentaron la desesperación de quienes veían por fuera la situación. En algunos supermercados entraban la misma cantidad de personas que salían, sin superar el límite de 200, cumpliendo con la medida municipal dictada el viernes en relación a la propagación del coronavirus. Los compradores se pegaban al ingreso, comprendían y aguardaban el tiempo que fuera necesario. A veces con caras largas, pero sin “reportar violencia”.

Cada uno implementó sus medidas de seguridad, relacionado a su infraestructura y a su capacidad. Por ejemplo, el Makro, ubicado en Teodoro Planas al 4100, adelantó dos horas su horario de apertura del domingo, ya que supo la demanda que había. “El sábado ingresé media hora antes del cierre -a las 21- y salí como a las 00”, aseguró un comprador para realizar una comprar de “por las dudas”.

Domingo Personas Supermercados 2.jpg Makro abrió dos horas antes para mejorar la atención de sus clientes.

Este domingo por la tarde había una fila para su ingreso y el parking de este local estaba repleto. “Estoy hace 20 minutos, pero ya entro”, deslizó una señora de 40 años, quien fue a hacer su compra mensual. Al llegar a la puerta, un seguridad la roció con alcohol en el carro y en sus manos, como forma de prevención.

A la salida, los comprados se retiraron con sus carros llenos. “Vinimos a hacer la compra trimestral y nos llevamos algunos alimentos no perecederos de más por si pasa algo”, aseguró una pareja. “Está todo muy tranquilo, adentro no falta nada”, agregaron.

Domingo Personas Supermercados 1.jpg Algunos recién salidos del mayoristas con sus carros llenos y otros esperando para entrar.

Por su parte, el Waltmart restringió su ingreso desde la Ruta 22. “Aquí empezamos a filtrar a la gente para que no haya más de la debida”, confirma uno de los jefes de seguridad que está sobre el único ingreso habilitado. Adentro no faltan productos y “la gente no está alborotada”. “Nosotros venimos a comprar todos los domingos y está igual que siempre, controlan un poco el ingreso y nada más”, aseguró Adriana de 65 años, quien describió: “Con mi esposo estamos muy tranquilos, intentamos salir lo menos posible, pero hacemos vida normal. Si nos mandan a hacer cuarentena, claramente la acataremos”.

Domingo Personas Supermercados 4.jpg Ingreso al supermercado Waltmart que se ubica sobre la Ruta 22.

“Adelanté la compra semanal un día, por si pasaba algo. Pero está todo muy tranquilo. Recién salgo de Jumbo y no hay grandes filas, ni tampoco falta mercadería", dijo Mónica, 49 años.

Por otro lado, el plan de domingo para los neuquinos fue claro: “Acá hoy no hay nadie, parece que están restringiendo a la gente y nosotros estamos esperando qué hacer”, expresó una vendedora en el local de comidas del Portal Shopping. “Los domingos de verano había mucha gente, pero mirá, hoy no hay nadie”, complementó un cocinero de otro local.

Con el sol como protagonista y sin agobiar, el clima ayudó a que la gente saliera al aire libre a pasar la tarde en el Río Grande. Una pareja, con su hija de seis meses, contó: “Nosotros estamos teniendo cuidado, no estar con personas a menos de un metro, intensificar el lavado de manos y estar tranquilos. Creo que esa es la clave: cuidarnos con tranquilidad”.

Domingo Personas Supermercados 3.jpg Cuatro señoras tomando mate en el paseo Río Grande.

Una vendedora desarrolló: “Hoy vino mucha gente al río, a pesar de que no estamos en temporada”, y aseguró que “hay que estar preparado para todo”. “Estoy esperando a cobrar para poder ir al súper y comprar algunos insumos, porque no sé qué va a pasar, pero creo que por suerte el neuquino no dimensiona lo que pasa y no alimenta el miedo social”, concluyó.

Algunas empresas expresaron que este fin de semana aumentaron un 40% su facturación en relación a los mismos días del mes anterior. Por su parte, confirmaron que pidieron más mercadería para “apaciguar el miedo que hay” y un jerarca explicó: “La gente vino a comprar normal y se llevó uno o dos productos más de lo que lleva, nada más. Y el alcohol en gel es un tema aparte, porque teníamos poco, ya que la familia o el comerciante que venía no se llevaba uno por cada compra, no era lo 'normal'. Y ahora, cada uno que viene se lleva uno o dos y entonces, sí, nos está faltando, pero este lunes nos entra un gran pedido”.

Sin miedo al desabastecimiento, los supermercados no se convirtieron en el eje del problema y “hay mercadería para rato”, bromeó un repositor.

