Los vecinos de Arroyito amenazan con dejar al pueblo sin agua

Desde el pasado jueves, los barrios YPF y Manzana 179 se encuentran sin agua, sin embargo, cuando han contactado a los responsables de garantizarlo les han contestado que “todo funciona con normalidad”. “Cuando mande un mensaje a Delegación, me respondieron que en la bomba de agua había presión, así que estaba todo normal, aparentemente, pero nosotros no teníamos”, explicó en declaraciones con LU5 Carina Flores, vecina de la localidad.

Ante la negativa a la realidad que están padeciendo, la mujer advirtió que planean sabotear la bomba que lleva el servicio a todos los barrios. “Hay una bomba general que es la que trae el agua tanto para esta villa como para la otra, pero ellos no tienen problemas. Y si nosotros no tenemos agua que no tenga nadie” , aseveró.

Según detalló, en el barrio YPF son como 9 familias las que no cuentan con el servicio y en Manzana 179 son más de 20 familias. “La verdad que es muy antipática la medida, pero no puede ser que no tengamos agua y que ellos no tengan empatía con nosotros. Nos vamos a juntar mañana (miércoles) para ir a ver la bomba. No es un corte permanente, es una llamada de atención”, indicó.

Además, acusó a los vecinos que tienen presión de no “solidarizarse”, ya que los han visto “llenando las piletas, regando”, mientras ellos no tienen agua.

A este respecto, explicó que la solución tiene que ser brindada por la Municipalidad de Senillosa. “El EPAS nos dijo que él prestaba un servicio al municipio porque esa boca de agua no les pertenecía a ellos. Entonces vinieron representantes municipales y dijeron que iban a arreglar con el EPAS para estirar la cañería hasta el río para que esté siempre corriendo el agua", señaló.

Carina informó que la situación que atraviesan los vecinos es desesperante, sobre todo teniendo en cuenta que las temperaturas comenzaron a elevarse y todavía no llegan las máximas esperadas para el verano. “Desde hace seis días siguen con lo mismo, que la bomba tiene presión, entonces no nos dan otra solución, más que decirnos que desde la bomba si sale presión de agua. Ni con la bombita sale agua. Nada”, explicó.