Loteo Social: le robaron el dinero y el taxi, chocaron y escaparon

Un nuevo robo a un taxista neuquino demuestra la situación de vulnerabilidad a la que están expuestos. La necesidad de trabajar no les permite elegir qué pasaje tomar o dónde, y eso los pone en riesgo. Esta vez, dos ladrones se hicieron pasar por pasajeros y le robaron a un chofer en el barrio Loteo Social. Taxistas autoconvocados exigen una respuesta de parte del Gobierno que les garantice seguridad para poder trabajar en la capital provincial.

Mientras Miguel Ángel Sisterna lucha por su vida en el Hospital Castro Rendón, tras recibir un disparo en la cabeza cuando llevaba a un pasajero por el barrio Cuenca XV, los taxistas reclaman que los robos no han cesado.

Ayer, minutos después de las 5, Diego tomó pasaje en el barrio Loteo Social y a las pocas cuadras lo asaltaron. "Dos jóvenes se subieron al taxi con un cuchillo, le cortaron el nylon (que tienen colocado en el marco de las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19) y le sacaron la recaudación y el vehículo", explicó Néstor Gutiérrez, referente de los taxistas autoconvocados a LM Neuquén.

Sin embargo, la hazaña de los delincuentes, quienes tenían barbijos, por lo que la víctima no pudo brindar mayores precisiones sobre sus características más que indicar que eran dos hombres, culminó a unas dos cuadras. Allí, "los ladrones chocaron el auto y se dieron a la fuga con el dinero de nuestro compañero", sostuvo Gutiérrez y aclaró que el taxista no resultó herido, pero que "el susto y el mal trago" no se le quitan.

La víctima del robo dio aviso a la Policía, donde le tomaron la denuncia e inició una investigación. Por su parte, el auto fue llevado hasta la Base 21, frente al Hospital Heller, donde quedó con los daños ocasionados por el choque.

Gutiérrez resaltó que esperan un llamado de parte del Gobierno para los taxistas autoconvocados. "Si no llaman, les vamos a paralizar Neuquén", adelantó sobre las medidas que tomarán esta semana.

Por otro lado, se supo que autoridades gubernamentales se reunieron con representantes del Sindicato de Peones de Taxi para hablar sobre el tema y se propuso evaluar un sistema alternativo de cobro para que los choferes no tengan dinero en efectivo.

-> Evalúan sistemas de cobro distintos

El Sindicato de Peones de Taxi y la Subsecretaría de Seguridad evaluaron métodos de pago por medios electrónicos para evitar el manejo de dinero en efectivo. En la reunión del sábado se propusieron un sistema de posnet, que el gremio trabaja con la municipalidad de Neuquén, y otro de tótems en puntos estratégicos, como los que están en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires y en la Terminal de Ómnibus de Retiro. Desde el sindicato, además, Eduardo Lira resaltó la “comunicación permanente y rápida” con la Policía.