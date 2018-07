Lousteau: "El radicalismo debe tener una visión distinta en Cambiemos"

-¿Cómo ve el presente del país?

Lamentablemente en Argentina el pasado te persigue, entonces, cuando describís el presente estás describiendo también el pasado. La sociedad argentina tiende a repetir los mismos problemas. El símbolo de una sociedad que tiene éxito es que cuando resuelve un problema asume un desafío nuevo, a partir de haber resuelto el anterior. Yo creo que la dirigencia política argentina diagnostica mal el problema, que tiene muchas ramificaciones del problema principal, que es que hay un desdén por la administración pública. Hay que salir a concensuar el diagnóstico y buscar a aquellos que saben administrar.

-Si está equivocado el diagnóstico, no va a funcionar el plan.

¿Qué plan?

-El plan económico nacional.

Yo no estoy hablando del diagnóstico del gobierno. El problema de Argentina va mucho más allá. Por ejemplo, este gobierno todavía no consiguió que la economía crezca. Y bueno, vayamos para atrás: ¿Desde hace cuánto que el ingreso por habitante no crece en la Argentina? Hace 10 años. En los últimos 40 años creció 0,8%; Chile creció tres veces más. Vos cruzás a Chile y ves que algo se modificó y venís acá y ves que poco se modificó. La diferencia es la vocación con la que administramos lo público.

-¿En qué falló el plan del gobierno?

Yo tengo un diagnóstico muy distinto al del gobierno. El error es pretender que una enfermedad que se arrastra hace décadas se soluciona retocando las variables financieras. Hay un problema mucho más profundo de productividad del Estado. Mirá la diferencia de la Intendencia y la Provincia (contrastó la gestión de Pechi Quiroga con las del MPN): no se puede tener un estado al que cada vez se le pone más nafta para recorrer menos kilómetros.

-El filósofo Tomás Abraham acaba de manifestarse desilusionado con el gobierno que lo había entusiasmado en un principio. Y dijo: “El kirchnerismo dejó un país trabado, pero Macri activó una bomba”. ¿Se acerca a la realidad esa consideración desde su mirada?

El kirchnerismo le dejó a Macri un Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué?: no es perceptible, pero cuando entrás ahí todas las brújulas se vuelven locas. Y porque tiene tres vértices que cada vez que los querés tocar afectás la fórmula del triángulo. Había tarifas atrasadas, cepo al dólar e inflación, por otro lado, déficit fiscal y, por otro, una economía que no crece. Entonces, cualquier punta que se quisiera tocar afectaría a la otra. El presidente recibió extremadamente complicada.

-¿Y está bien lo que hizo para resolverla?

Yo tengo discrepancias que las he marcado desde el principio.

-Puntualmente.

Yo creo que lo primero que había que hacer era ordenar el futuro. Esto es, ordenar las tarifas y el sistema previsional. Había que concensuar como ordenar las tarifas no llamar a alguien que dijera ‘hay que hacer esto’. Y lo mismo con el sistema previsional, que es el 40% del gasto público. Argentina lo tocó en los últimos 25 años ocho veces, sin un solo cálculo con números. ¿Es culpa de este gobierno? No, es una cultura política.

-Salgamos de los números para ir a la política. ¿Qué hace en Neuquén el líder de un partido porteño?

El radicalismo no es un partido porteño.

-El radicalismo está dentro de Cambiemos y su partido (Evolución) está afuera.

Yo estoy en Neuquén por invitación del intendente (Horacio) Pechi Quiroga, tratando de discutir qué es lo que nos pasa y tratando de encontrar las soluciones. Hemos trabajado un diagnóstico de la economía y lo queremos compartir dentro de un partido que a nivel nacional tiene un montón de excelentes administradores, que en muchos casos no se los conoce como se merecen ser conocidos. Queremos trabajar para que Cambiemos sea una fuerza capaz de discutir internamente visiones distintas de país. En Cambiemos, el radicalismo debe tener una visión distinta.

-Pero Evolución no está en Cambiemos.

No, porque no se aceptó que estemos, no se aceptó que existiera cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. Eso no quita que uno quiera contribuir. Por eso esta visita, como la que hice a Córdoba y las que haré a Mendoza, Salta y Tucumán.

-¿Usted se siente adentro o afuera de Cambiemos?

Yo no estoy en Cambiemos. Yo soy radical, pero el radicalismo de la Ciudad no está en Cambiemos. He pedido tres veces primarias en Cambiemos y no me las quisieron dar.

-¿Cómo se relaciona el radicalismo de la Ciudad con el resto del radicalismo que sí está en Cambiemos?

Eso fue avalado en cada una de las instancias partidarias, yo no le veo un problema. Las autoridades partidarias locales hablan todo el tiempo con las autoridades nacionales partidarias, yo me veo seguido con Alfredo Cornejo. No le veo un problema a eso. Hay que definir el diagnóstico colectivo estemos adentro o afuera y lo segundo, cuáles son las reglas para participar adentro. Diagnóstico y reglas son lo que crea un espacio.

-¿Comparte el rol que está jugando el radicalismo dentro de Cambiemos, con los espacios que dispone en el gobierno?

Los espacios se ganan, no se reclaman. Se ganan porque tenés capacidad técnica, voz o votos. El radicalismo tiene que tener una visión distinta dentro de Cambiemos, con esa visión tiene que buscar los votos y para eso tiene que tener voz. A eso aspiro.

-¿Va a ser candidato a Jefe de Gobierno?

Voy a estar adonde el partido quiera que esté. Tengo una vocación que es transformar mi ciudad.

-Se cumplieron diez años de la Resolución 125 ¿Qué opinión tiene a la distancia? (Lousteau firmó como ministro de Economía de la Nación la disposición que fijaba un esquema de retenciones móviles para los granos de exportación, especialmente la soja)

Mirá: se siguen discutiendo las mismas cosas, hoy estamos discutiendo retenciones.

-¿Cómo ve hoy su rol en aquel momento?

Ya lo conté un montón de veces y sigo pensando igual.

-¿Hoy qué hay que hacer en materia tributaria con el campo?

No me voy a meter en eso. El problema que tenemos es un estado que gasta más que antes, entonces no lo resuelve una medida, lo resuelve una clase política que tiene que corregir las cuestiones.