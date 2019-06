Los integrantes del equipo tucumano protestaron sentándose en el césped cuando comenzó la segunda mitad del duelo y luego se retiraron porque el árbitro les había expulsado a dos jugadores y lo acusaron de “inclinar la cancha”.

“Estaba entrando en calor y veo la situación desde el costado de la cancha. Estuvo mal lo que hicieron. Si bien el juez tiene antecedentes, yo vi un buen arbitraje. Ellos vinieron mal predispuestos. Es la primera vez que vivo algo así como futbolista”, destacó Lucero, volante del Torito marplatense.

En relación a las polémicas (amarillas, rojas y el gol), el jugador local afirmó: “Creo que ellos no siguieron por las dos expulsiones. Las amarillas estuvieron bien y el gol fue lícito. Vinieron con la intención de no jugar. Se ve en lo videos y nosotros no tenemos nada que ver”. “Sabemos que hay árbitros que son localistas en el ascenso pero no se me cruza por la cabeza abandonar un partido por una situación así. Nunca beneficiaron a Alvarado durante el torneo”, agregó.

Nada opacó la fiesta que vivió el conjunto dirigido por Mauricio Giganti, que logró, por primera vez, el ascenso a la segunda división del fútbol argentino en 91 años de historia.

“La hinchada hizo una fiesta increíble. Fue mucha gente al estadio y terminamos con un descapotable paseando por la ciudad. Alvarado metió más de 20 mil personas en el Mundialista, ni Aldosivi en primera división (salvo en partidos ante equipos grandes) convocó a tanta gente”, dijo.

Muchas lesiones

Condicionado a lo largo del año por las lesiones que lo fueron marginando de la titularidad que había logrado, Lucero tuvo una dedicatoria especial para alguien que no pudo ser parte de la fiesta: “Mi novia, Macarena (hace 9 años que están juntos), siempre estuvo apoyándome. Lamentablemente tuvo un viaje este fin de semana y no pudo compartir este ascenso. Pero ya estoy pensando en el festejo que haremos cuando regrese a la región”.

Instalado en Mar del Plata desde hace dos años para formar parte del plantel que en poco tiempo hizo historia, aún le queda una temporada más de contrato. “Me llena de orgullo haber dejado una marca. Ahora vamos por más”, adelantó.

Tampoco se olvidó de la gente de Neuquén y de Independiente, “Todavía sigo respondiendo mensajes (risas). Siempre voy a estar agradecido a Independiente por abrirme las puertas y tengo grandes recuerdos. En los próximos días volveré a Plottier, a visitar a la familia, pocos días porque se viene la pretemporada”, concluyó.

LEÉ MÁS

Bochornoso arbitraje del polémico Franklin empaña la final del Federal A