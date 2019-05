Lula está enamorado y se volverá a casar cuando sea liberado

El ex presidente brasileño, preso por corrupción hace 13 meses, tiene una relación con una mujer de unos 40 años, quien lo visita seguido en la cárcel.

Brasil. El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril de 2018, está enamorado y si sale de prisión lo primero que hará es casarse, dijo el ex ministro de Hacienda Luiz Carlos Bresser-Pereira, tras visitar al ex mandatario en la cárcel.