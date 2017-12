Embed Cuando le vas a contar la verdad a tus hijos y a la sociedad @martinredrado ?? — luciana salazar (@lulipop07) 2 de diciembre de 2017

Embed Aclaro q nada tiene q ver con lo profesional, son cosas de la vida privada. Necesito paz en este momento de mi vida y se me hace muy dificil en esta situacion. Por eso emocionalmente me haria muy bien que el pueda contarlo — luciana salazar (@lulipop07) 2 de diciembre de 2017

Cuando todo estalló, Salazar escribió: “Aclaro que nada tiene que ver con lo profesional, son cosas de la vida privada. Necesito paz en este momento de mi vida y se me hace muy difícil en esta situación”. “Toda mi gente sabía y sabe la verdad, yo voy con la verdad siempre, solo espero que él pueda contarla a los suyos y a la sociedad porque muchas cosas que tuve y tengo que bancar injustamente se entenderían”, tuiteó.

Esta noche, en diálogo con Marcelo Polino en Ponele la firma, Yamila, una de sus mejores amigas, contó desde Miami parte de la historia. “Martín tendría que estar acá porque es lo que le prometió a Luciana. Él le había prometido que iba a estar acá en ese momento acompañándola. Tenían todo planeado, lo soñaron ambos. Iban a ir juntos al hospital donde va a nacer Matilda”, explicó.

Embed Me cuentan que “la historia completa” es que Redrado es el padre de Matilda y tenía hasta el miércoles para contárselo a sus otros hijos, algo que aún no hizo. Vos me dirás @lulipop07 si estoy en lo cierto https://t.co/g9PKa3WwAB — Noe Antonelli (@noeantonelli) 4 de diciembre de 2017

Las panelistas del ciclo le consultaron a Yamila si existía la posibilidad de que Redrado sea el padre de Matilda, o que haya decidido anotarla con su apellido. “No es algo que me corresponda decir. Con todo esto, Luli está muy triste y angustiada. Es un momento muy importante para ella. Luciana cumplió con un montón de cosas que él le pidió. Él debería estar acá, no voy a decir los motivos, pero él tendría que estar acá”, siguió la amiga. “Yo no hablaría tanto de una ex pareja”, cerró, sumando más misterio al asunto