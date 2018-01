Maestra le hacía masajes y sexo oral a un alumno

La maestra de ciencias sociales de la escuela The New School for Leadership and the Arts, en Kingsbridge, Nueva York, fue detenida el viernes pasado acusada por acto sexual criminal en segundo grado y por poner en peligro el bienestar de un menor. Myers, que vive en Rockland County junto con su marido, que es policía, negó las acusaciones, según comunicó su abogado, Andrew Stoll. “En esta ciudad sólo basta con que una persona acuse a alguien para que lo arresten, y ella es una ciudadana modelo que se preocupa por limpiar su nombre”, dijo Stoll.

En un principio, los fiscales pidieron una fianza de 50 mil dólares asegurando que Myers “abusó de su posición siendo una autoridad de confianza del chico”, aunque luego la jueza Laura Drager decidió liberar a la maestra bajo su responsabilidad.

Desde el Departamento de Educación calificaron las acusaciones de “profundamente preocupantes” y señalaron que la profesora, que no tiene antecedentes de indisciplina, fue inmediatamente apartada de su cargo.