Mal balance del mercado laboral

Por Humberto Zambón

humbertozambon34@gmail.com

El cuadro que acompaña la presente nota es una fotografía de la realidad laboral argentina tomada al 31 de diciembre del 2017. Como es habitual, la población total se divide en activa y no activa. La primera está integrada por quienes trabajan o buscan trabajo mientras que la inactiva la constituyen los menores de 14 años y los mayores que no tienen ni buscan un trabajo remunerado: estudiantes, jubilados, dedicados a los quehaceres domésticos, rentistas, enfermos, etc. Resulta claro que esta clasificación tradicional no tiene en cuenta la labor en el hogar propio como un trabajo a considerar, ya que no percibe remuneración específica. A esta actividad antes se la denominaba “amas de casa”, pero esta denominación ha perdido vigencia porque, felizmente, en ella cada vez participan más los varones, en una importante evolución en las costumbres sociales.