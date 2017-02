Maltrato laboral: le aseguran el puesto y prometen indagar

NEUQUÉN

“El compromiso es que yo tenga un clima laboral tranquilo”, expresó Lucía Cesari tras la reunión que mantuvo con las autoridades provinciales luego de haber denunciado a su jefe por maltrato laboral. Desde el gremio ATE pidieron la separación inmediata del funcionario.

Tras varios meses de maltrato laboral y hostigamiento, la denunciante, que trabajaba como secretaria del director general de Exploración y Explotación, Darío Estrella, decidió hacer pública la situación.

En primera instancia se comunicó con el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Gabriel López, pero como no veía respuestas rápidas, habló con el gremio ATE y radicó la denuncia en la Comisaría Primera contra su jefe.

Ayer, la administrativa fue recibida por López y por el director provincial de Hidrocarburos para tratar de buscar una solución al conflicto. Se trató de una reunión en buenos términos donde se acordó darle celeridad a un sumario contra Estrella y garantizar que no se tomará ningún tipo de represalias físicas ni laborales contra la denunciante.

Cesari estuvo acompañada de las representantes del gremio ATE, quienes solicitaron la separación inmediata del cargo de Darío Estrella. Sin embargo, los funcionarios indicaron que no era posible darle una respuesta en ese momento porque tienen que estudiar el caso en su totalidad, escuchar las dos voces, así como también a testigos.

Por el momento, se garantizó que la administrativa no perderá su trabajo. “Yo pedía una tirada de orejas a Estrella, me sentí muy afectada. La verdad que no me importa si sigo en esa dirección, pero se comprometieron a que tenga un clima laboral tranquilo”, afirmó Cesari. El denunciado hoy está con licencia por vacaciones.