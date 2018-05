En su lista de preferidos, el conductor sueña con tener a algunos actores de La casa de papel. “Me gustaría tener a Denver (Jaime Lorente López), el actor de la serie española La casa de papel. Las chicas (Úrsula Corberó y Alba Flores) también me encantaría que estén. Eso estaría bueno”, arrancó diciendo el Cabezón.

Por otro lado, dijo que este año le gustaría tener en la pista a chicos mucho más jóvenes, como Benjamín Alfonso, Juan Guilera y Julián Serrano. “También tengo ganas de que estén Jimena Barón y Flor Vigna”, anticipó Marcelo, de acuerdo con la lista que tiene en mente.

P23-F2-denver-la-casa-de-papel.jpg

Luego manifestó su deseo de que Federico Bal sea parte del show: “Tengo que hablar con Fede. A mí me gustaría que esté, más si llega a estar Laura Fernández participando del programa (como jurado). Y si llega a estar Laura, me gustaría que esté su mamá bailando”, aseguró. En cuanto a la próxima edición de los Martín Fierro, Tinelli ya avisó que no estará presente en la gala. El motivo del faltazo es que justo en esa fecha debe hacer un viaje. Tinelli está nominado como mejor conductor por Showmatch y en el rubro producción integral.

P23-F3-marcelo-tinelli-moria-casan.jpg

--> “Estamos hablando con Moria, puede estar en el jurado”

Después de los fuertes rumores sobre la salida de Moria Casán del jurado del “Bailando”, Tinelli por primera vez se refirió al polémico tema: “Todavía estamos hablando con ella. Tranquilamente puede estar este año en el jurado, que no sabemos si va a ser de cuatro o cinco integrantes. Está todo abierto y hoy no me gustaría dar nombres. Los confirmados son Ángel de Brito y Marcelo Polino”.

Sobre los ataques de la One a su persona, el conductor dijo que “entendía los dardos”. “La adoro a Moria y siempre me pareció divina. Entiendo su código, su humor y le estoy totalmente agradecido. También entiendo sus dardos y lo tomo como un juego. ¿Cómo me voy a enojar con ella? Es una persona que quiero, respeto y admiro mucho”.