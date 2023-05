Mariana Brey contó qué pasará con La Peña de Morfi a futuro

“El otro día escuchaba que decían de bajar La Peña de Morfi, y la verdad que no me parece mal, lo invocan demasiado a Gerardo (Rozín) en este marco que es muy oscuro y a él nunca le hubiera gustado este nivel de escándalo porque él se mantenía alejado de todo quilombo”, opinó Romina Maguel sobre lo que deberían hacer.

Ante su visión, en La Once Diez, aclaró: “Obviamente que preserven el trabajo de la gente que trabaja ahí, que hagan otro programa, obvio, pero que bajen el programa y suelten a Gerardo, que ese programa era hermoso, lo mantenía muy orgulloso, y lo amó siempre”.

Además opinó sobre el hecho de que haya sido Jey Mammón quien reemplazó a su amigo: “Él de Jey no me habló nunca, pero no sé porque no arreglaron con la persona que pensaba Gerardo, la que quería él”.

También habló sobre la inclusión de Georgina Barbarossa luego de sacar a Jey Mammón por la denuncia. “Georgina (Barbarossa) encima tampoco me convence, no sé si a Gerardo le hubiera gustado, encima cada vez que la agarran afuera de algún programa, para preguntarle por el tema de Jey y no tiene una postura clara”, continuó disparando.

Ante estos dichos, en Socios del Espectáculo fueron a buscar a la conductora para dar a conocer su postura ante estos dichos. Sin embargo, se negó a tocar el tema: “No voy a opinar más sobre el tema de La Peña, no tengo ni idea de nada”.

Luego de mostrar esto, tomó la palabra Mariana Brey y contó su información respecto al futuro del programa: “Me dijeron que La Peña termina en diciembre, no voy a decir con quién hablé, pero me dijeron que termina el contrato, termina todo. Habrá que ver si en el transcurso del año modifican la idea, pero en principio está pensado para que en diciembre termine todo”.