Marte vuelve a dar esperanzas de vida: hallan agua congelada

Inglaterra.- Desde el siglo pasado se viene insistiendo en la pregunta sobre si hay vida en Marte. Sin embargo, como nunca, en los últimos años ese mismo cuestionamiento se hizo repetitivo. ¿Hay vida o no? Los estudios se suceden y se contradicen. Y la respuesta concreta no llega, aunque sí aparecen cada vez más pistas. Hace un mes, una investigación arrojó que el planeta rojo esconde un “cóctel tóxico” de sustancias químicas que podrían destruir a cualquier ser u organismo que habite el lugar. No obstante, un nuevo descubrimiento alimenta la esperanza. Científicos de la Universidad de Durham, Reino Unido, llevaron adelante un nuevo análisis de los datos de Odyssey, la nave espacial que la NASA lanzó en el 2001, la indagación más antigua en el planeta rojo, y encontraron depósitos considerables de agua helada debajo del terreno, cerca de su ecuador, según publicaron en la revista científica Iracus.